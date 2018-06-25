AKP tek başına Meclis çoğunluğunu yitirdi: 600 milletvekilinin tam listesi

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçim sonuçlarını doğruya en yakın A&G tahmin etti. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalacağını ortaya koyan birçok anket şirketi yanıldı. Daha da ilginci, hiçbir anket şirketi ne CHP’nin, ne de MHP’nin oy oranını tahmin edebildi.