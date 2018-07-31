AKP’ye göre Brunson’ı istemek yargıya saygısızlık: Onlar da ‘FETÖ’yü vermedi

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, ev hapsine çıkarılan ABD’li pastör Andrew Brunson’ın serbest bırakılmasını istemenin Türkiye yargısına büyük saygısızlık olduğunu belirterek, “ABD bilmeli ki ilişkiler ciddi zarar görecek” dedi.

CNN Türk yayınında konuşan Ünal, ABD’nin, Brunson kararı nedeniyle Türkiye’yi yaptırımlarla tehdit etmesine boyun eğmeyeceklerini söyleyerek şöyle devam etti: “Bizim çizgimiz net. Öncelikli olarak uluslararası anlaşmalar ve müttefiklerimize karşı sorumluluğumuzdan taviz vermiyoruz. Ancak ABD bilmeli ki ilişkiler böyle devam ederse ciddi zarar görecek.”

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Türkiye’nin bir NATO müttefiki olarak bütün sorumluluklarını yerine getirdiğini savunan Ünal, ABD’ninse sorumluluklarını yerine getirmediğini söyledi: “15 Temmuz’dan sonra Amerika’dan suçluların iadesi anlaşması çerçevesinde talep ettiğimiz, anlaşmanın 9’uncu ve 10’uncu maddesinin gereklerini Amerika yerine getirmiş midir, hayır. Biz daha o dönemde FETÖ elebaşısıyla ilgili dedik ki, bakın talep bu, gereğini yapın, yapıldı mı, hayır. İstediği belgeleri klasör klasör verdiğimiz halde bunların mahkemeye intikal etmediği ortaya çıktı. Rahip Brunson üzerinden Türkiye’ye Twitter’dan tehditler savurulması kabul edilemez.”

Ünal, pastör Brunson’ın serbest bırakılmasını istemenin Türkiye yargısına saygısızlık olduğunu şu sözlerle savundu: “Görünen o ki, bu kişi onlar için çok önemli. Onlar için bu kadar önemliyse şunu sormak gerekiyor: Savcının hazırladığı iddianameye bir bakma gereği duydular mı? Biz sanki bu kişiyi tutmuşuz içeri atmışız. Hayır, Türkiye’de yargı süreçlerinde, gözaltı süreci daha sonra tutuklamaya karar verirken savcının ortaya koyduğu iddianame, iddanamede ortaya koyduğu belgeler, bunlarla ilgili tek bir kelime kimse konuşmuyor. Kalkıp bunu serbest bırakın demek her şeyden önce Türkiye’nin yargısına bir saygısızlıktır. Türkiye’nin egemenlik haklarına yönelik bir saygısızlıktır. Amerika, Twitter üzerinden bir ülkeyi tehdit edip o ülkeden istediklerini almak gibi tuhaf bir yöntem geliştirdi. Türkiye öyle sosyal medya üzerinden tehdit edilecek bir ülke değil. Bu tehdit dili Türkiye’yi korkutmayacağı gibi çok uzun bir döneme yayılan stratejik ortaklığımıza, model ortaklığımıza zarar vermektedir.”

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Ne olmuştu?

15 Temmuz darbe girişiminin ardından gözaltına alınan Amerikalı pastör Andrew Brunson, 9 Aralık 2016’da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Brunson hakkında ‘FETÖ’ye ve PKK’ya üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ten 15, ‘casusluk’tan da 20 yıl olmak üzere 35 yıl hapis cezası isteniyor.

Davanın 18 Temmuz’da görülen duruşmasında da tahliye kararı çıkmamıştı.

Bu gelişmenin ardından ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hitaben tweet atıp pastörün rehin tutulduğunu ve bu konuda bir şeyler yapması gerektiğini söylemişti.

Bunun üzerine tutuklu yargılanan ABD’li pastör Andrew Brunson adli kontrol kararıyla ev hapsine alınmıştı.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Brunson’ın tamamen serbest bırakımasını isteyip aksi durumda Türkiye’ye ciddi yaptırımlar uygulanacağını söylemiş, Trump da benzer ifadelerin yer aldığı bir tweet atmıştı. Son olarak ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Türkiye’nin uluslararası kuruluşlardan kredi almasını kısıtlayacak bir tasarıyı onaylamıştı.

Erdoğan şöyle yanıt vermişti: “Türkiye’deki yargı, Brunson hakkında, hastalığını göz önüne alarak, iyi niyetle ev hapsi yönünde karar vermiş. Karara saygı duymak yerine, konuyu Türkiye’ye yaptırım meselesi haline getiriyorlar. Yaptırımlarla geri adım attıramazsınız.”

Buna karşılık Pence tehdidini yinelemişti.