AKP sözcüsüne göre Adalet Kurultayı’nın amacı: ‘FETÖ’ davalarını hükümsüz kılmak

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, Adalet Kurultayı’nın sonuç bildirisini sert dille eleştirerek, kurultayın asıl amacının ‘FETÖ’ davalarını uluslararası kamuoyunda ‘hükümsüz’ kılmak olduğunu ileri sürdü.

Ünal kurultaya ilişkin değerlendirmelerinde kurultayın sonuç belgesinin AKP’nin adalet, ekonomi, inanç özgürlüğü, eğitim, farklı yaşam tarzlarının güvence altına alınması, medya çeşitliliği gibi konularda ‘sağladığı yüksek başarıları’ inkar ettiğini iddia etti. Ünal’a göre belge siyasi tarihe ‘utanç belgesi’ olarak geçecek.

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“Belgedeki asıl amacın ‘Türkiye’de hukuk yok’ mesajı ile uluslararası alanda FETÖ davalarını hükümsüz kılmak olduğu açıkça görülmektedir” diye Ünal, CHP’nin ‘adalet’ istencini istismar ettiğini ileri sürdü.

Devletin çöktüğü söylemiyle ne yapılmak istendiğinin ‘gayet açık’ olduğunu söyleyen Ünal, “Türkiye’de hukuk yok, mahkemelerde adalet yok, hakimler iktidardan talimat almaktadır açıklamalarıyla iç hukuk yolları yok sayılmakta, bu yolla FETÖ’cülerin doğrudan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuru yolları açılmaya çalışılmaktadır. Keza yargılamalar sonuçlandıktan sonra ise AİHM’e bu açıklamalar ile yargı kararlarını bozmak için bir altlık sunulmaktadır. FETÖ’nün düzenlendiği MİT tırları operasyonu üzerinden Türkiye’yi yargılatmayı amaçlayan büyük kumpasın bir parçası olan Kılıçdaroğlu, bugün Türk yargısına saldırarak 15 Temmuz işgalcisi FETÖ’cülerin yargılanmasını uluslararası alanda hükümsüz kılacak bir girişim içindedir.”

Ünal CHP’nin halkı sokağa ve isyana çağırdığını savunarak şöyle devam etti: “Ahlaki ve siyasi meşruiyeti gözeten bir adalet mücadelesi, Anayasayı ‘gayrımeşru’, seçilmiş hükümeti ‘sivil dikta’, seçilmiş Cumhurbaşkanını ‘diktatör’ ilan ederek sokak ve örtülü isyan çağrısı yaparak yapılmaz. Kılıçdaroğlu’nun CHP’si hangi Anayasal düzen içerisinde adalet aradığını topluma açıklamak durumundadır. Devam eden yargı süreçlerine bu kadar aleni bir şekilde saldıran Kılıçdaroğlu’nun bu tutumu Anayasa’nın 138. maddesine uygun mudur? Bunu da aziz milletimizin takdirine bırakıyoruz.”