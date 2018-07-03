AKP sözcüsünden ‘erken seçim’ diyenlere: Gündemimizde yok, tartışılması doğru değil

AKP sözcüsü Mahir Ünal, yerel seçimleri erkene almanın gündemlerinde olmadığını ve tartışmasını da doğru bulmadıklarını söyledi.

AKP kulislerinden, Mart 2019’da yapılması gereken yerel seçimlerin sonbahara alınması için muhalefetle temas kurulacağı yönünde bilgiler sızıyordu. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ve AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş yerel seçimlerin kasım başına alınmasının doğru olacağı yönündeki görüşlerini açıkça kamuoyuna ilan etmişti.

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AKP sözcüsü Mahir Ünal ise konuyla ilgili şunları söyledi: “Henüz bir seçim bitmiş ve seçimin sonucunda seçmen Türkiye’de oluşturulmak istenen kaygı, endişe gibi konularda bir tavır ortaya koymuş, yeniden erken seçim çalışmaları tartışmalarını doğru bulmuyoruz. Türkiye’nin birinci önceliği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin hayata geçirilmesidir. Bazı arkadaşlarımızın açıklamaları erken seçime destekmiş gibi sunuluyor. Türkiye yeni bir erken seçimden çıktı. Türkiye güvenle önüne bakıyor. Güvenlik, kadınlarımız, çocuklarımız, sınır güvenliği gibi çok önemli gündem konuları var. Yeniden erken seçim tartışmasının getirilmesini doğru bulmuyoruz. Gündemimizde bir tartışma söz konusu değil.”