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Yaramazlara biraz batar!

AKP sözcüsü: Zamanında seçim için her zaman hassas olduk, alınan bir karar yok

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AKP Sözcüsü Mahir Ünal, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin erken seçim teklifiyle ilgili olarak, “Ortada alınan bir karar yok. İktidar partisiyiz, ince eleyip sık dokumalıyız” dedi.

Fotoğraf: DHA

Siyaset, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Erdoğan’ın Bahçeli ile 13.30’da Beştepe’de yapacağı görüşmeye odaklanmışken Ünal, Habertürk TV’de soruları yanıtladı.

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Görüşmenin daha önceden planlanmış bir görüşme olduğunu belirten AKP sözcüsü, “Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile Bahçeli arasında görüşme de (Bahçeli’nin açıklamalarından sonra gerçekleşmişti) daha önce planlanmıştı. Bahçeli’nin açıklamaları sonrası erken seçim görüşmesi olarak yorumlandı. Bu bir teklif maiyetinde. Danışıklı bir dövüş söz konusu değil. Değerlendirmeler sonucunda gerekli ya da gerekli görülmez” dedi.

‘İnce eleyip sık dokumalıyız’

Partilerinin seçimlerin zamanında yapılması konusunda her zaman hassas olduğunu vurgulayan Ünal şöyle devam etti: “Sayın Cumhurbaşkanımız ile Devlet Bahçeli’nin görüşmesini görmek gerekir. Bizim bir değerlendirme yapmamız doğru olmaz. İki parti görüşme sonrası yetkili organlarıyla bunu değerlendirecektir. Bahçeli’nin teklifini değerlendirmeyeceğimiz anlamına da gelmez. Liderlerden sonra parti organları da görüşecek. Cumhurbaşkanımız yarın milletvekilleriyle görüşecek. Ortada alınan bir karar yok. İktidar partisiyiz ince eleyip sık dokumalıyız.”  

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‘Kongre temmuz ya da ağustosta’

MHP’nin teklifi reddedilirse ne olur sorusuna yanıt veren Ünal, “Parti sözcüsü olarak bu konuda bir değerlendirme yapmam doğru olmaz” diye konuştu.Ünal AKP büyük kongresinin tarihi ile ilgili olarak da “Bayramdan sonra büyük kongremizi gerçekleştireceğiz. Eylül demiştik daha önce, Temmuz da olabilir, Ağustos da olabilir. Net bir karar yok” dedi.

Bahçeli erken seçim tarihi olarak 26 Ağustos’u işaret etmişti.

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