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Yaramazlara biraz batar!

AKP sözcüsü Ünal: İnce CHP’nin doğal lideri

 

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde partisinin sekiz puan üzerinde oy alarak yüzde 30’a ulaşan Muharrem İnce’nin CHP’nin doğal lideri haline geldiğini söyledi.

Fotoğraf: Twitter

 

TRT Haber’de gündemi değerlendiren CHP’de seçimden sonra başlayan liderlik tartışmasının sorulması üzerine şunları söyledi:  “Kendi partisinin çok üstünde bir oy alması sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun parti liderliğini tartışmalı hale getirmişti. Çünkü liderler kendi partilerinin üzerinde oy alırlar. Muharrem İnce 40 yılın sonunda yüzde 30 psikolojik barajını aşmış bir cumhurbaşkanı adayı olarak şu anda CHP’nin doğal lideri haline gelmiştir. Bundan sonra genel başkan olur olmaz bunu bilemem ama bir siyaset bilimci olarak gördüğüm fotoğraf bu. Son derece samimi olarak söylüyorum. Kılıçdaroğlu’nun sahada oluşturamadığı heyecanı ve rüzgarı Muharrem İnce sahada oluşturdu. Türk siyasetinin de yeni ve önemli bir aktör kazandığı da ortaya çıkıyor.”

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