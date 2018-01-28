AKP sözcüsü topu CHP’ye attı: FETÖ’nün devlete sızmasının alt yapısını hazırladılar

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, ‘FETÖ gibi hastalıklı yapıların’ devlete sızmasının alt yapısını hazırlayanın CHP aklı olduğunu öne sürdü.

Kişisel Twitter hesabından dün akşam bazı açıklamalar yapan Ünal, CHP’yi farklı terör gruplarının mücadele sahası haline getirenlerin, FETÖ, IŞİD ve PKK terör örgütleriyle en etkin mücadeleyi veren AKP iktidarına, terörle mücadele konusunda hiç utanmadan, sıkılmadan uyarılarda bulunabildiğini söyledi.

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1) CHP'yi farklı terör gruplarının mücadele sahası haline getirenler, bugün FETÖ, DAEŞ ve PKK ile en etkin mücadeleyi vermiş olan iktidarımıza terörle mücadele konusunda hiç utanmadan, sıkılmadan uyarılarda bulunabiliyor. — Mahir Ünal (@mahirunal) January 27, 2018

Ünal, CHP’nin, Afrin’de yürütülen ‘Zeytin Dalı Harekatı’nda Türkiye’nin birlikte hareket ettiği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) için yönelttiği eleştirilere de sert çıkıştı: “Yedi yıllık Suriye ihtilafında meşru muhalefetin askeri kanadını oluşturan, siyasi kanadının çeşitli temsilcileri ile Cenevre ve Astana sürecine katılan, DAEŞ’le en çetin mücadeleyi veren ÖSO’yu hedef alan açıklamaların ne manaya geldiği ortadadır. PYD terör örgütünü konuşmak yerine ÖSO’yu konuşmayı tercih eden CHP’nin, bu milli meselede de nerede pozisyon aldığı daha operasyonun başındayken açığa çıkmıştır.”

AKP Sözcüsü, CHP’yi, 15 Temmuz sonrası verilen mücadeleden rahatsız olmakla da suçladı: “Dünya kaotik belirsizliğe sürüklenirken, Türkiye’yi istikrarlı ve kendi haklarını koruyan pozisyonda tutan, Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki millet iradesidir. Erdoğan’a, uluslararası mihraklarla birlikte aşağılık bir dille saldırmanızın da sebebi budur. Hiçbir meselenin tartışılmasına, hiçbir gelişim yeteneğinin varolmasına müsade etmediniz. FETÖ gibi hastalıklı yapıların devlete sızmasının alt yapısını hazırlayan da Atatürk sonrası baskıcı Peker’ci CHP aklıdır.”

7) Hiçbir meselenin tartışılmasına, hiçbir gelişim yeteneğinin varolmasına müsade etmediniz. FETÖ gibi hastalıklı yapıların devlete sızmasının alt yapısını hazırlayan da Atatürk sonrası baskıcı Peker’ci CHP aklıdır. — Mahir Ünal (@mahirunal) January 27, 2018

Ünal açıklamalarına şu sözlerle nokta koydu: “Mustafa Kemal Atatürk hayatta olsaydı, siz onunla da aynı şekilde mücadele ederdiniz.”