AKP sözcüsü ‘TAMAM’a komplo teorisiyle yanıt verdi

AKP sözcüsü Mahir Ünal, iktidara karşı sosyal medyada başlatılan ve dünyada zirveye oturan ‘TAMAM‘ kampanyasını PKK ve FETÖ’nün yönlendirdiğini iddia ederek “Klavye kahramanları, 24 Haziran gecesi görüşürüz” dedi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın AKP grup toplantısında “Tek bir dertleri var o da Recep Tayyip Erdoğan’ı yıkmak. Şayet bir gün milletimiz ‘Tamam’ derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz” açıklamasının ardından sosyal medyada muhalefet “TAMAM” kampanyası başlatmıştı. ‘TAMAM’, Twitter’da 1.5 milyonu aşkın tweetle en çok konuşulan konular listesinde dünyada zirveye yerleşti.

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Mahir Ünal ise twitter’dan paylaştığı mesajda ‘TAMAM‘ kampanyasına ilişkin mesajların çoğunun FETÖ ve PKK’nın etkin olduğu ülkelerden atıldığını iddia ederek “Ya içeridekiler?” diye sordu.

1-Cumhurbaşkanımıza FETÖ’nün, PKK’nın ve küresel efendilerinin neden düşman olduğunu biliyoruz. Mesela Twitter’da TAMAM başlığını ele alalım twitlerin çoğu FETÖ’ nün ve PKK’nın etkin olduğu ülkelerden atılıyor.Çoğu bot hesaplar.Yunanistan’ı da anlayabiliriz. Ya içerdekiler.

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1-Cumhurbaşkanımıza FETÖ’nün, PKK’nın ve küresel efendilerinin neden düşman olduğunu biliyoruz. Mesela Twitter’da TAMAM başlığını ele alalım twitlerin çoğu FETÖ’ nün ve PKK’nın etkin olduğu ülkelerden atılıyor.Çoğu bot hesaplar.Yunanistan’ı da anlayabiliriz. Ya içerdekiler. pic.twitter.com/N2uyQ6JTKj — Mahir Ünal (@mahirunal) 8 Mayıs 2018

Mahir Ünal şöyle devam etti: “Muhalefeti itham altında bırakmak gibi bir kastım asla söz konusu olamaz ama muhalefetin Cumhurbaşkanımıza düşmanca saldıran Türkiye karşıtı güçlerle dilini, söylemini ayrıştırması gerekmez mi? Sandığın ne anlama geldiğini anlamayan klavye kahramanları, 24 Haziran gecesi görüşürüz.”

2- Muhalefeti itham altında bırakmak gibi bir kastım asla söz konusu olamaz ama muhalefetin Cumhurbaşkanımıza düşmanca saldıran Türkiye karşıtı güçlerle dilini, söylemini ayrıştırması gerekmez mi ? — Mahir Ünal (@mahirunal) 8 Mayıs 2018