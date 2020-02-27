AKP sözcüsü: Rejim unsurları artık Türkiye için düşman unsurdur

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, İdlib’de 29 askerin hayatını kaybettiği saldırının ardından, “Rejim unsurları artık Türkiye Cumhuriyeti için düşman unsurdur” dedi.

Çelik, CNN Türk yayınında şunları söyledi: “Rejim bütün kara ve hava unsurlarıyla düşman unsur haline gelmiştir. Gerekli cevap verilmektedir. Rejim unsurları artık Türkiye Cumhuriyeti için düşman unsurdur.”

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‘NATO’dan somut destek bekliyoruz’

Çelik şöyle devam etti: “NATO’yu bilgilendireceğiz. NATO’yu istişareye çağırıyoruz. Bunu katil bir rejimin uluslararası topluma yaptığı bir saldırı olarak görüyoruz. Topyekun bir tepki verilmesini bekliyoruz. Bununla ilgili girişimlerimiz sürüyor. NATO’yla istişare süreci başlıyor yarın sabah. Bundan sonra somut destek bekliyoruz.”