AKP Sözcüsü Mahir Ünal, “Kimsenin racon kesmesine ihtiyacım yok, kesilecekse bizzat kendim keserim” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın parti adına konuşan kim varsa onları kast ettiğini söyledi.

Erdoğan, partisinin İstanbul il danışma kurulunda yaptığı konuşmada “Birilerinin şahsımın adına adeta racon kestiği, herkese ayar vermeye çalıştığı anlaşılıyor. Kimsenin racon kesmesine de ihtiyacım yoktur. Eğer racon kesilecekse bu raconu bizzat kendim keserim, bu da böyle bilinmeli” demişti.

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‘Öyle yorumcular, fenomenler ortaya çıktı ki…’

Habertürk canlı yayınına katılan AKP sözcüsü, Erdoğan’ın bu ifadeleriyle kimi kast ettiğine dair soruya şu yanıtı verdi: “AK Parti adına konuşan kim varsa onlara söyledi. AK Parti bir siyasi disiplini olan partidir. Bizim genel başkanımız belli, genel başkan yardımcılarımız belli, parti sözcümüz belli. Tarımla ilgili bir konu varsa, tarım bakanımız konuşur. Sosyal medyalarda, gazetelerde, televizyonlarda, öyle televizyon yorumcuları, öyle sosyal medya fenomenleri ortaya çıktı ki, AK Parti sözcüsü gibi konuşuyor.”

‘Kendi dillerinden konuştu’

“Bir gazetecinin AK Parti ile ilgili konuşması başka, AK Parti adına konuşması başka bir şeydir” diyen Ünal şöyle devam etti: “‘Talimat vermek’ ifadesinden tutun da ‘Siz gününüzü göreceksiniz’ ifadesine, Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti buna izin vermez. Bu konuşmayı sayın cumhurbaşkanımız ikinci kez yapıyor. Sert bir şekilde yaptı, net bir şekilde. Cumhurbaşkanımız herkesle anladığı dilden konuşur. Birileri racon kesiyorsa, cumhurbaşkanımız o racon kesenlere kendi dillerinden konuşmuştur.”