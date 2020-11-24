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Yaramazlara biraz batar!

AKP sözcüsü: MYK, Arınç’ın görüşlerini doğru bulmuyor

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partinin Merkezi Yürütme Kurulu’nun (MYK) istifa eden Bülent Arınç’ın görüşünü doğru bulmadığını söyledi.

Fotoğraf: AA

İşadamı Osman Kavala ve HDP’nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş’ın tahliyesini isteyen Arınç, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın isim vermeden kendisini eleştirmesi üzerine, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyeliğinden istifa etmişti.

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AKP MYK toplantısı sonrasında gündeme ilişkin konuşan sözcü, “MYK’mız, sayın Arınç’ın kamuoyunda öne çıkan görüşlerinin, yaklaşımlarının kabul edilmediği, doğru bulunmadığı yönünde mutabakata sahiptir” dedi.

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