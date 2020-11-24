AKP sözcüsü: MYK, Arınç’ın görüşlerini doğru bulmuyor

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partinin Merkezi Yürütme Kurulu’nun (MYK) istifa eden Bülent Arınç’ın görüşünü doğru bulmadığını söyledi.
İşadamı Osman Kavala ve HDP’nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş’ın tahliyesini isteyen Arınç, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın isim vermeden kendisini eleştirmesi üzerine, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyeliğinden istifa etmişti.
AKP MYK toplantısı sonrasında gündeme ilişkin konuşan sözcü, “MYK’mız, sayın Arınç’ın kamuoyunda öne çıkan görüşlerinin, yaklaşımlarının kabul edilmediği, doğru bulunmadığı yönünde mutabakata sahiptir” dedi.