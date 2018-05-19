AKP sözcüsü, İnce’ye TRT’ye ‘çıkmanın’ yolunu gösterdi: Önce bir cumhurbaşkanı ol

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin, mitinglerini yayınlamayan TRT’ye tepki göstermesine değinen AKP Sözcüsü Mahir Ünal, İnce’yi ‘tipik CHP taktiği’ ile mağduriyet yaratmaya çalışmak suçladı.

Ünal “‘Ben, Cumhurbaşkanı kadar televizyona çıkmak istiyorum’ diyorsa, önce adama denir ki kardeşim, önce bir cumhurbaşkanı ol, önce sen seçimleri kazan bakalım” dedi.

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Kanal 7’de canlı yayınlanan bir programda konuşan Ünal’a, İnce’nin “Kimse benim mitinglerimi izlemiyor. Herkes telefonlarını kaldırsın, sosyal medyadan canlı yayın yapsın. Bundan sonra beni yayınlamayan televizyon kanallarının önünden miting yapacağım” sözleri hatırlatıldı.

İnce’yi, ‘tipik CHP taktiği’ ile mağduriyet çıkarmaya çalışmakla suçlayan Ünal, sözlerine şöyle devam etti: “Ben merak ettim, bugün partimizin çalıştığı medya takip şirketine ‘Bu televizyonlar Muharrem İnce’nin mitinglerini ne kadar veriyor, hangi televizyonlar vermiş, sahiden bir haksızlık var mı?’ dedim. 9 Mayıs’tan itibaren medya takip ajansımızdan gün gün çıkarttırdım. TRT bütün mitinglerine girmiş hatta Soma mitingini sadece TRT vermiş, diğer kanallar vermemiş. Şimdi siz tehdit ederek, bağırarak ‘Gelirim, orayı basarım, gelir sizin orada miting yaparım…’ Bu neyin nesi Allah aşkına.”

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Ünal ayrıca, İnce’nin kendisine ‘medya ile savaşan adam’ görüntüsü vermeye çalıştığını da sözlerine ekledi. Ünal şöyle konuştu: “Muharrem İnce de ana muhalefet partisinin cumhurbaşkanı adayı, tabii ki televizyona çıkacak ama Muharrem İnce ‘Ben, Cumhurbaşkanı kadar televizyona çıkmak istiyorum’ diyorsa, önce adama denir ki kardeşim, önce bir cumhurbaşkanı ol, önce sen seçimleri kazan bakalım.”