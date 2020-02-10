AKP sözcüsü: İdlib’deki gözlem noktalarından çekilme söz konusu değil

Suriye ordusunun Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) yönelik bir haftada ikinci top saldırısının ardından kameraların karşına geçen AKP Sözcüsü Ömer Çelik, “(İdlib’de) Gözlem noktalarından çekilme gibi bir şey söz konusu değildir” dedi.

Fotoğraf: DHA

Biri 3 Şubat, diğeri bugün olmak üzere Suriye ordusuna bağlı güçler TSK’ya iki defa ateş açmış, ilk saldırıda yedisi asker sekiz kişi, bugünkü saldırıda beş asker hayatını kaybetmiş, beş asker yaralanmıştı.

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Çelik şöyle konuştu: “İdlib’de gözlem noktalarının görevi gözlemlemek ve rapor etmektir. Astana ve Soçi mutabakatları çerçevesinde orada meşru bir yapı olarak bulunmaktadır. Rejimin sistemli bir şekilde saldırıları söz konusudur. En yoğun şekilde saldırıyı gerçekleştiren hedefler ateş altına alınmıştır, gerekli karşılık verilmiştir, hedefler tahrip edilmiştir. Zayiat kat be kat fazladır, yoğun ateş faaliyeti kesintisiz bir şekilde sürmektedir. Şehitlerimizin kanı yerde kalmamıştır. Gelişmeler yakın bir şekilde takip ediliyor Cumhurbaşkanımız gerekli talimatları vermiştir. Gözlem noktalarından çekilme gibi bir şey söz konusu değildir.”

Türkiye bölgede 12 gözlem noktasına sahip. Bunların üçü Suriye ordusunun hakim olduğu bölgelere yakın ya da gerisinde.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Suriye güçlerinin bir ay içinde geri çekilmesini isterken, aksi halde bunu Türkiye’nin kendi imkanlarıyla sağlayacağını belirtiyor.

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Çelik şöyle devam etti: “Saldırılara misliyle karşılık verilmeye devam edilecektir. Rejim, saldırganlıkla ihlal ettiği çizginin gerisine çekilinceye kadar TSK gereken çalışmaları yapacaktır.”