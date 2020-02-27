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Yaramazlara biraz batar!

AKP sözcüsü: İdlib’de hazırlıklar tamamlandı

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, İdlib’de hazırlıkların tamamlandığını ve ‘kararlı olduklarını’ söyledi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 19 Şubat’ta “İdlib harekatı an meselesidir” diyerek operasyon sinyali vermişti.

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AKP’li Çelik, “İdlib’deki kararlılık kesindir, bütün hazırlıklar tamamlanmıştır, süre tamamlandığında TSK üzerine düşeni yerine getirecektir, kimsenin sorgulayacağı bir kararlılık değildir” diye konuştu.

Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 5 Mart’ta görüşeceğini söylemesine ilişkin de AKP sözcüsü ‘görüşme konusunda tarihin çalışılacağını’ kaydetti.

Kremlin’den bugün (27 Şubat) yapılan açıklamada Putin’in Erdoğan’la görüşmeyeceği, belirtilen tarihte başka programının bulunduğu açıklanmıştı.

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