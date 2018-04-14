AKP sözcüsü iddialı: Partimizdeki ‘FETÖ’ temizliği tamamlandı

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, partideki ‘FETÖ’ temizliğinin tamamlandığı söyledi: “17-25 Aralık 2013’ten sonra biz kendi içimizde mahalle başkanlarımıza varıncaya kadar, ilçe yönetimlerimize, gençlik kollarımıza, kadın kollarımıza, belediyelerimize varıncaya kadar çok titiz bir ayıklama gerçekleştirdik.

CNN Türk televizyonunda Hakan Çelik’in programına konuk olan Ünal, ‘FETÖ’ ile mücadelede siyasetteki uzantılara dokunulmadığı yönündeki eleştirilere yanıt verdi.

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17-25 Aralık yolsuzluk operasyonları sonrasındaki hukuki hamlelerde CHP’li vekillerin, Cemaat’in medya organlarına gidip kalkan olduğunu söyleyen Ünal, o süreçti Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın verdiği mücadeleyi herkesin hatırladığını savundu.

17-25 Aralık’tan sonra partisinin iki genel, bir yerel seçim ve üç kongre yaptığını hatırlatan Ünal sözlerine şöyle devam etti: “Bizim ilçe yönetim kurullarımıza, mahalle başkanlarımıza varıncaya kadar çok titiz bir çalışma yürüttük. Ana muhalefet partisi kendi içinde böyle bir çalışma yaptı mı? Kemal Kılıçdaroğlu’nun en önemli siyasi danışmanı FETÖ’den hüküm giydi? Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ ağzı ile konuşmayı bıraktı mı? 15 Temmuz’a ‘darbe’ diyeceksiniz. 20 Temmuz’a da ‘sivil darbe’ diyeceksiniz. Bu FETÖ ağzı ile konuşmaktır. Bence Kılıçdaroğlu kendi içinde bir çalışma yürütsün. İsim isim de konuşabiliriz. Bizim kendi içimizde yaptığımız temizlik tamamlandı. 17-25 Aralık 2013’ten sonra biz kendi içimizde mahalle başkanlarımıza varıncaya kadar, ilçe yönetimlerimize, gençlik kollarımıza, kadın kollarımıza, belediyelerimize varıncaya kadar çok titiz bir ayıklama gerçekleştirdik. Bu konuda bizim herhangi bir rahatsızlığımız söz konusu değil.”