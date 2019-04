AKP sözcüsü hem İmamoğlu’nu hem İstanbul Barosu’nu eleştirdi

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun medya gruplarını tehdit ettiğini öne sürerken, İstanbul Barosu’nu da eleştirdi.

Fotoğraf: DHA

Yerel seçime dair basın toplantısı düzenleyen Çelik, İmamoğlu’nun NTV, Habertürk ve CNN Türk’ü yöneten aile holdinglerin isimlerini saymasının ‘vahim olduğunu’ ifade etti. Çelik, oyların yeniden sayılmasına karşı çıkan İstanbul Barosu’nu da eleştirdi.

Reklam

AKP sözcüsünün açıklamalarından satır başları şöyle:

“İstanbul seçimlerine dair tartışmaları izliyorsunuz. Bugün çok sayıda CHP sözcüsü konuştu. Amatör bir bakışla bile değerlendirildiğinde bunun bir şekilde iş bölümü halinde kamuoyunu sistematik olarak yanıltmaya dönük bir faaliyet olduğunu görüyoruz. Bugün CHP’nin İstanbul adayı maalesef vahim bir işe imza atarak, medya gruplarının sahiplerini ailelerini de zikrederek tehdit etmiştir. Bugün ise insanların soyadlarını vererek, aile isimlerini vererek tehdit ediyor. Böyle bir basiretsizliğin unutulması mümkün değil. Bu insanların aileleri var akrabaları var. Bu şekilde basiretsizce, şuursuzca hedef göstermek temel ihlallerden biri anlamına geliyor.

Bunu son derece vahim bulduğumuzu ifade ediyorum. Yanlışlıkla yapılacak bir işe benzemiyor. Ama yanlışlıkla yapılacaksa bu çiğlikten geri dönülmesi ve ailelerden özür dilemesi gerekiyor. Medyayı eleştirebilirsiniz. Bu demokratik bir haktır. Kimseyi hedef göstermediğiniz, tehdit etmediğiniz sürece her türlü eleştiri bir haktır. Çıkıp söyleyecek söz bulamayıp da ‘Ben haklıyım, haksız cürümlere imza attım’ diyemezsiniz. Her neyi eleştiriyorsanız, her neye canınız sıkılıyorsa bunu ifade edebilirsiniz. Fakat ailelerin soyadlarını vererek hedef göstererek açıklamak siyaseten olduğu gibi ahlâken daha büyük bir sorundur.

Reklam

Bugün CHP’nin Ankara büyükşehir başkan adayı mazbatasını aldı. Partimiz adına bütün bu itiraz süreçlerini yöneten, Ankara’daki kampanyanın sorumluluğunu yürüten genel sekreterimiz Fatih bey, mazbatasını alan adayı tebrik etti. İtiraz süreçleri konusunda tatminkâr bir alana kavuşulduğunda ortada bir mesele kalmıyor. Ankara seçimlerinde de aynı şey söyleniyordu, ‘Burayı teslim etmezler’ gibi söylem üretiyorlardı. Hukuk karar verdi, aday mazbatasını aldı. Arkadaşlarımız tebrik etti. Yeni başkan eski başkanı uğurladı ve her şeyin olağan şekilde yürüdüğü görüldü. Demokrasinin sahibi millettir. O ne derse odur. Biz de bunu başımızda taşırız.

Her gün çıkıyorlar televizyona, diyorlar ki, ‘Allah aşkına germeyin, toplum çok geriliyor.’ Eski geleneklerini devam ettirip her gün gerilim politikasına imza atıyorlar. Medya sahiplerinin ailelerinin ismini vererek tehdit ediyor. Sistematik olarak bu kadar CHP skandalların bir araya geldiği ilk defa görülmüştür. Bugün karşımızdaki ittifakın bileşenleri oluşturan genel başkanlar bir basın toplantısı gerçekleştirdiler. Sayın cumhurbaşkanımıza dışarıda üretilen birtakım söylemleri ve etiketleri yapıştırmaya çalışılan bir üslup kullandılar. Bu basın toplantısında kullanıla söylem ve argümanların Mısır’daki diktatör Sisi’nin yayın organında kullanılan argümanından hiçbir farkı yok.

(İstanbul Barosu’nun açıklaması) Türkiye’nin demokrasisine, cumhurbaşkanına karşı dışarıdaki kara propagandanın kullandığı dilin kullanılması üzüntü vericidir. Meşruiyet sorgulaması herkesin üzerinde yükseldiği temel zemini yok etmeye başlar. Esasında hukuku temsil etmesi gereken İstanbul Barosu bugün bir açıklama yaparak kendi kendine seçim sonuçlarını ilan ediyor ve herkese buna uymasını davet ediyor. Baro parti değildir. İstanbul Barosu YSK’nın yetkisini kullanamaz. Baronun kıymetli üyelerine haksızlık yapan açıklamadır. CHP İstanbul adayının son birkaç gündür kullandığı argümanların aynısı baro tarafından dile getiriliyor.”