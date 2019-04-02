AKP sözcüsü: Geçersiz oylara bakılmalı, hak edilmeyen zafer peşinde koşmayız

AKP Sözcücü Ömer Çelik, geçersiz oylarla ilgili bir değerlendirme yapılması gerektiğini belirterek “Hak edilmeyen bir zafer peşinde koşmamız mümkün değil” dedi.

Fotoğraf: DHA

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul’da CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu, yüzde 48.79, AKP’li rakibi Binali Yıldırım ise yüzde 48.51 oy aldı. Arada 23 bin 945 oy fark var. Ancak AKP, 319 bin 500 geçersiz oyun yeniden sayılmasını isterken, Yıldırım’ın 17 bin 410 oyunun başka partilere yazıldığını öne sürüyor.

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AA’nın oyların yüzde 100’ünü açıklamasının ardından AKP’nin Ankara’daki genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen parti sözcüsü Ömer Çelik, seçimdeki yüzde 84.67’lik katılım oranının halkın demokrasiye bağlılığını gösterdiğini dile getirdi.

AKP’li sözcü, “Vatandaşımız ne diyorsa başımızın üstünde yeri vardır” diyerek her siyasi partinin seçim sonuçlarının yakın olduğu yerlerde itiraz sürecini başlattığını ifade etti.

‘Uyumsuzluk net’

Çelik, itiraz sürecinin meşru ve halkın oyunun sandığa yansıması için önemli olduğunu belirterek şöyle devam etti: “Geçersiz oylarla ilgili olarak yeni bir değerlendirme yapılması gerekebiliyor. Bu sebeple YSK’ya başvurarak, hukuki sürecin bu şekilde ilerletilmesi herkesin başvurduğu gayet meşru bir müessesedir. Ankara ve İstanbul açısından baktığımızda, sandık sonuç tutanaklarıyla, sayım döküm çizelgesi arasındaki uyumsuzluk bizim açımızdan net bir şekilde gözüküyor. Bu uyumsuzluğu gidermek üzere bu itirazların yapılmasından daha doğal bir şey yoktur.”

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Parti sözcüsü, AKP’nin 15’inci kez seçimden zaferle çıkmış bir parti olduğunu, hak edilmeyen bir zafer peşinde koşmalarının mümkün olmadığını söyledi.

Çelik, “Hak edilmiş zafer meselesi başkalarının kendilerine yakıştıracağı bir etiket olabilir. Fakat bizimle uzaktan yakından ilişkilendirilemeyecek bir meseledir” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve partisinin varlığını ‘seçimler ve demokratik mücadele tarihi’ olarak tanımlayan Çelik, “İtirazların sonucu arzu ettiğimiz gibi çıksa da çıkmasa da saygı gösterilmesi konusunda en yüksek hassasiyetimizi her zaman ifade ettik” diye konuştu.

AKP sözücü sözlerini şöyle sürdürdü: “Süreç YSK’nın uhdesinde yürümektedir. Sadece biz değil, diğer partiler de orada bulunacaklar. Diğerlerinin de itiraz edeceği yerler olacaktır. Sadece AK Parti’nin yürüttüğü bir süreçmiş gibi vatandaşlarımıza kirli bilgi veriliyor. Yine çeşitli yerlerde bazı haberler çıkıyor, bu itiraz sürecinin dışında sanki başka süreçler işliyormuş gibi ya da başka bir takım gelişmeler olacakmış gibisinden, bütün oylar yeniden sayılıyormuş gibisinden şeyler duyulabiliyor. İtiraz mekanizmasını önceki mekanizmanın aynısı gibi düşünün, yeni bir durum ortada yok. Kapsamlı bir inceleme geldi önüme, farklı yerlerde çıkan bir takım sözler, cümleler, bir takım eleştiriler, bir takım polemikler. Sanki AK Parti Genel Merkezi bundan sorumluymuş gibi aşırı ifadeler bir yerlerde kullanılabiliyor. Lütfen bu haberler iyi test edilsin, sonuçlarına iyi bakılsın.”