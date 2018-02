AKP sözcüsü: Erdoğan’ı yüzde 60’la başkan seçelim ki zıllımasınlar

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, “Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ı 2019’da Allah’ın izniyle en az yüzde 60’la başkan yapmamız gerekiyor. Çünkü yüzde 52-53 olunca bunlar zıllıyorlar” dedi.

Kahramanmaraş’ta sivil toplum temsilcileriyle bir araya gelen Ünal, CHP’nin dün yapılan kongresine dair açıklamalar yaptı.

CHP’nin 36’ncı olağan kurultayında Kemal Kılıçdaroğlu bir kez daha genel başkanlığa seçilmişti. Diğer genel başkan adayı Yalova Milletvekili Muharrem İnce gerekli 127 imzayı bulamamış, 49 delegenin her iki adaya imza verdiği anlaşılmıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Mükerrer imzalar İnce’ye aktarılsın” sözünden sonra net 119 imzası olan İnce’nin adaylığı kesinleşmişti.

AKP’li Ünal konuyla ilgili şunları söyledi: “Dün kongrede iki tane aday yarıştı. Şimdi bunlar demokrasiden, özgürlükten bahsediyorlar ya, parti içi demokrasiden bahsediyorlar ya, adaylardan bir tanesi 167 delegenin imzasıyla adaylığını açıkladı. Şimdi diyorlar ki, efendim mükerrer imza varmış, bu kişi aday olamazmış. Yahu bu mükerrer imza sadece bu adamın mı listesinde var, Kemal Kılıçdaroğlu’nun listesinde mükerrer imzalara neden bakmıyorsunuz? İşte tam da anlayış bu kardeşlerim. Kendisiyle ilgili olunca her türlü faşistlik, her türlü baskı, her türlü anti özgürlükçü yaklaşım mübah. Ve ne oldu? En sonunda orada aday olan diğer kişi, isyan etti, ‘Siz, bu tavrınızla mı Türkiye’ye özgürlük getireceksiniz? Siz, bu faşist tutumunuzla mı Türkiye’ye özgürlük getireceksiniz?’ dedi. Kendi içlerinde bile bunları nasıl olduğu ortada.”

CHP’nin siyasi parti olmadığını ileri süren Ünal şöyle devam etti: “Burasının zaten bir siyasi parti olmadığını çok önce söylemiştik. Düşünün, PYD’ye sempati ile bakan, PKK’ya sempatiyle bakan, PKK’lı teröristlerin cenazesine katılan, DHKP-C’li teröristlerin adeta avukatlığına soyunan FETÖ’nün ağzıyla konuşan bir yapıyla maalesef karşı karşıyayız. Biz Türkiye’yi bunlara bırakabilir miyiz? Biz, Türkiye’yi PYD sempatizanlarına, PKK sempatizanlarına, FETÖ ağzıyla konuşanlara Türkiye’yi bırakabilir miyiz? Bu emaneti onlara bırakabilir miyiz. Bırakamayız, o yüzde çok çalışmamız, sandıktan çıkmamız ve genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ı 2019’da Allah’ın izniyle en az yüzde 60’la başkan yapmamız gerekiyor. Çünkü yüzde 52-53 olunca bunlar zıllıyorlar*. Bunların zıllımaması için, hiç değilse biz bu işi en az yüzde 60’la halledelim inşallah.”

*zıllımak: mızıkçılık etmek