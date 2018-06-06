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Yaramazlara biraz batar!

AKP sözcüsü: Erdoğan yüzde 53-56 bandında, AKP’den 4 puan fazla alıyor

 

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oyunun yüzde 53-56 bandında olduğunu söyledi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

TRT Haber’de canlı yayına katılan Ünal, Erdoğan’ın geçmiş dönemlerde AKP’den fazla oy aldığını ifade etti.

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Gelecek seçimde de yüzde 4 gibi bir fark olmasını beklediklerini dile getiren AKP sözcüsü, anketlere göre Erdoğan’ın 24 Haziran’daki oyunun yüzde 53-56 bandında görüldüğünü dile getirdi.

Ünal, “Biz cumhurbaşkanımızı yüzde 55’in üzerindeki oyla seçmeliyiz ki kimsenin bahanesi kalmasın” diye bir beklentinin oluştuğunu kaydetti.

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