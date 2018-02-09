AKP sözcüsü: Erdoğan-Karamollaoğlu görüşmesinde ittifak konuşulmadı

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bugün yaptığı görüşmesinde seçim ittifakı konusunda herhangi bir zemin oluşturacak bir değerlendirme yapılmadığını belirtti.

Yapılacak ilk cumhurbaşkanlığı seçiminde ittifak yapmak konusunda prensipte anlaşan AKP ve MHP, mevzuatı partilerin kimliklerini koruyarak ittifak yapmasına müsait hale getirmek üzere birlikte çalışma kararı almışlardı.

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Son dönemde ise bu ittifaka son genel seçimlerde yüzde 0.68 oy alan Saadet Partisi’nin de katılması için AKP’nin zemin yokladığı yönünde basında bazı haberler yer almıştı.

Erdoğan ile Karamollaoğlu bugün AKP genel merkezinde bir araya gelirken, Sözcü Ünal düzenlediği basın toplantısında görüşmede ittifak konusunun gündeme gelip gelmediği sorusuna şu sözlerle yanıt verdi: “Son derece samimi bir ortamda karşılıklı Türkiye’nin gündemine dair bazı değerlendirmeler yapıldı. Sayın Karamollaoğlu uyum yasalarına ilişkin bazı tekliflerini yazılı olarak rapor halinde sundu…Görüşmede ittifak konusunda herhangi bir zemin oluşturacak bir değerlendirme yapılmadı.”

Tek zarf, tek sandık

Ünal, başka bir soru üzerine de MHP ile ittifak kapsamında devam eden komisyon toplantılarında yüzde 10’luk seçim barajının korunması konusunda mutabakata varıldığını kaydetti. Ünal, seçim pusulasına ilişkin çalışmanın ise devam ettiğini söyleyerek, “Yerel seçimler tek zarf, tek sandık üzerinden yapılacak” dedi.

Ünal, Suriye’de devam eden Afrin operasyonuna uluslararası toplumdan gelen tepkileri eleştirirken, “PYD’nin Rakka, Afrin ve Deyrüzzor’da 400 DEAŞ’lı militanı Türkiye’ye karşı savaşmak şartıyla hapisten çıkardığı da teyit edildi” açıklamasında da bulundu.