AKP sözcüsü: CHP, YSK’yı tehdit etmeye kalkıyor

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, CHP’nin yargıyı tehdit eden açıklamalar yaptığını savundu.

Fotoğraf: DHA

Partisinin merkez yürütme kurulu (MYK) toplantısının ardından konuşan Çelik, kendilerinin YSK’ya baskı yaptığı ve süreci yönlendirmeye çalıştığının iddia edildiğini ifade etti.

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Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef alarak “Bir kere hakim ve savcıların onuruyla oynayan kişinin yasama sistemi içerisinde söz söyleme hakkının kalmadığını ifade etmek isteriz” diye konuştu.

Kararların eleştirilebileceğini ancak hakim ve savcılara “Köleler” denemeyeceğini vurgulayan AKP’li sözcü, “CHP YSK’ya talimat vermeye kalkıyor, YSK’yı tehdit etmeye kalkıyor” dedi.

Çelik, “Demokrasi nehri hukuk yatağının üzerinden akar. Sürecin patronu hukuktur, YSK’dır” ifadelerini kullandı.

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AKP, CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun kazandığı İstanbul seçimini, usulsüzlükler olduğu iddiasıyla yeniletmek için YSK’ya başvurmuştu.

ABD’ye tepki

Çelik, ABD’nin Müslüman Kardeşler’i terör örgütü ilan edebileceğinin açıklanmasına dair de şu yorumu yaptı: “Avrupa’da ve Amerika’daki İslam düşmanlığını artıracağı gibi diğer yerlerdeki aşırı sağcıların elini güçlendirecek, İslam düşmanlarının elini güçlendirecek birtakım sonuçlar doğuracaktır. Ortadoğu’daki demokratikleşme taleplerine karşı büyük bir darbe vuracaktır.”