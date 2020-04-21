AKP sözcüsü: Ülkemiz salgına en hazırlıklı şekilde yakalandı

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, “Covid-19 salgınına ülkemiz en hazırlıklı şekilde yakalanmıştır” dedi.

Fotoğraf: DHA

AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası basın açıklamasında Çelik, salgının küreselleşme boyutunda devletler arasındaki ilişkileri kökten değiştirdiğini belirterek şöyle konuştu: “Normal bildiğimiz hayatta köklü değişiklikler oldu. Bütün bildiğimiz normaller anormal hale geldi. Pozitif kavramı bile değişti. İkinci Dünya Savaşı sonrası en büyük kriz ile karşı karşıyayız. Corona virüsü, İkinci Dünya Savaşı sonrasında alınan tüm kararları sorgulattı.”

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“Ülkemiz bu salgına diğer ülkelerden daha hazırlıklı yakalanmıştır” diyen AKP sözcüsü, şöyle devam etti: “Sağlık konusundaki altyapımızın gücü, bu alanda gerçekleştirdiğimiz devrimler, bugün bu salgınla kapsamlı bir şekilde mücadele ettiğimizi gösteriyor. Yurtlarımızın karantina için nasıl merkez haline geldiğini görüyoruz.”

‘Gelişmiş ülkelerin sağlık politikaları insan odaklı değil’

“Gelişmüş ülkelerin sağlık politikaları insan odaklı değil” yorumunda bulunan Çelik, Türkiye’nin salgının yarattığı komplikasyonlarla en iyi ve etkili şekilde mücadele ettiğini belirtti.

‘Dönmek isteyen vatandaşları getireceğiz’

Çelik, yurt dışından ülkeye dönenlerin durumuna da değinerek şöyle konuştu: “Başka ülkelerin vatandaşları dönmek istediğinde kabul edilmiyor. Bizim hiçbir vatandaşımız için böyle bir şey söz konusu değil. Ülkemize dönmek isteyen vatandaşlarımızı getirmeye devam edeceğiz.”