AKP’li Çelik: Hukuk sistemimiz AİHM’in Demirtaş kararını değerlendirecektir

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, AİHM’in Demirtaş kararı ile ilgili, “Hukuk sistemimiz gerekçeli kararı değerlendirecektir. Değerlendirmesine göre bir yaklaşım üretilecektir” dedi.

Fotoğraf: AA

Çelik AKP’nin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Çelik’in açıklamalarından satır başları şöyle:

Reklam

*96 ülke ile uçuşlarımız düzenli olarak sürüyor. Covid ile ilgili tehlike ortaya çıktığında hiç şüphesiz tedbir alınacaktır. İstanbul’da tedbirlerden sonra rakam düşmeye başladı. Yasaklara tam uyulmasıyla ilgili hassasiyetin çok yüksek tutulması gerekiyor. Lütfen bu yasaklara kurallara tam olarak uyulması özellikle yılbaşı döneminde gayret sarf edelim.

*Aşı kitlesel bir tedavi ortaya çıkarana kadar hiçbir şekilde gevşeme olmaması gerekiyor.

*(Cezaevinde çıplak arama iddiaları) Arama prosedürleri AİHM ve AYM kararlarına, diğer içtihatlara uygun yapılıyor ve her gün denetleniyor. Elinde bilgi, belge olan varsa, gözden kaçan bir şey varsa bunun üzerine en kuvvetli şekilde biz gideriz.

Reklam

*Parlamenter sistem bir tek AK Parti döneminde sağlıklı bir şekilde işletilmeye çalışıldı. Orada da kapatma davasıyla karşı karşıya kalındı.

*(Parlamenter sistem tartışmaları) Arzu ettikleri, sistem tartışması yapmak değil, tamamen Cumhur İttifakı’nın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini savunmasına karşı eleştirel bir alan açmak.

*Şunu söylüyorlar, ‘Bazen siyasilerden büyükelçi atanıyor’. Türkiye demokratik bir cumhuriyet, bürokratik bir cumhuriyet değil. Tabii siyasi irade siyasilerden de atar, iş adamını da atayabilir, Türk diplomatlarından da faydalanabilir ama bu hariciyenin yapısının bozulması anlamına gelmiyor.

* Bir de ‘biz iktidarı devralacağız’ vesaire denince Dışişleri Bakanımız ‘Nasıl alacaksınız, ortada seçim yok’ gibi bir şey söyledi, şimdi ona vesayetçi ya da darbeci diyorlar.

*Halbuki Dışişleri Bakanımız Mevlüt kardeşim, o darbecilere, vesayet peşinde koşanlara cevap veriyor. Türk hariciye teşkilatımız, gurur duyduğumuz bir teşkilattır, dünya çapında gözümüz kulağımız, Türkiye Cumhuriyetinin çıkarlarını, hak ve menfaatlerini korumak için temsilcilerimizdir.