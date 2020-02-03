AKP Sözcüsü Çelik: Gözlem noktaları çevresindeki rejim unsurları artık hedefimiz

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye’nin Suriye’nin İdlib vilayetindeki gözlem noktaları çevresinde bulunan Suriye hükümetine bağlı unsurların artık ‘düşman’ olarak görüleceğini belirterek, bundan sonra bu unsurların Türkiye için hedef olacağını söyledi.

AKP’de yeni parti sözcüsü Ömer Çelik oldu. (Fotoğraf: DHA)

Suriye hükümet güçlerinin bu sabah İdlib’de açtığı ateş sonucu dört asker hayatını kaybederken, biri ağır dokuz asker de yaralanmıştı.

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Çelik CNNTürk televizyonunun canlı yayınındaki açıklamasında, “Rejim artık bölgede bizim için tabi ki bu saldırıdan sonra hedeftir” dedi ve sözlerine şöyle devam etti: “Rusya’nın rejime herhangi bir şekilde kalkan olması, himaye altına alması gibi bir tavrın içine girmemesini bekliyoruz. Çünkü TSK unsurlarımıza karşı açık saldırıdan sonra oradaki rejim unsurları hedeftir.”

“TSK unsurlarına kasten saldırdı” diyen Çelik karşılığında TSK unsurlarının Suriye hükümetine bağlı unsurları hedef aldığını ve imha ettiğini de söyledi.

AKP sözcüsü, “Bu saldırıya cevap verdik ve devamı da gelecektir. Mutabakatın ihlal edilmesi bölgedeki rejim hedeflerinin doğrudan hedef haline gelmesine neden olacaktır. Saldırı göç hareketini yeniden başlatacaktır” dedi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da Türkiye’nin Suriye devletine ait güçlerin dört askerin hayatını kaybetmesine yol açan saldırısına karşılık vermeyi sürdürdüğünü ve ilk belirlemelere göre 30-35 Suriye askerinin etkisiz hale getirildiğini söylemişti.

İran ve Rusya’yla varılan İdlib mutabakatı çerçevesinde Türkiye’nin bölgede 12 gözlem noktası bulunuyor.

Rusya’nın hava desteğini alan Suriye ordusu son haftalarda İdlib’deki ilerleyişini sürdürüyor.