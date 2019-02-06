AKP sözcüsü Çelik: Fransa önce kendi suçlarıyla yüzleşsin

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter’dan yaptığı açıklamada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Ermeni Soykırımı Anma Günü ilanını kabul etmediklerini ve şiddetle kınadıklarını bildirdi.

Fotoğraf: DHA

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 1915’te Ermenilerin Osmanlı toprakları içinde sürgün edilmesine ilişkin kararın alındığı 24 Nisan’ı ‘Ermeni soykırımını anma günü’ ilan ettiğini açıklamıştı.

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Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un, 1915 yılında Osmanlı Devleti'nde yaşanan olaylar hakkında tarihi ve hukuki dayanaklardan yoksun ve asılsız iddiaları esas alan kararını asla kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz. — Ömer Çelik (@omerrcelik) February 6, 2019

‘Fransa önce insanlığa karşı işlediği suçlarla yüzleşsin’

Macron’un iddialarını ‘tarihi ve hukuki dayanaklardan yoksun‘ olarak tanımlayan Çelik, şu ifadeleri kullandı: “Tarihle yüzleşme iddiasındaki Fransa’nın öncelikle Benin, Burkina Faso, Gabon, Gine, Kamerun, Moritanya, Nijer, Senegal, Tunus ve Çad’da insanlığa karşı işlediği suçlarla yüzleşmesi gerekmektedir. Siyasi çıkar lobilerini memnun etmek adına, tarihçilerin ve bilim insanlarının diyalog geliştirmesi gereken bir konuda Sayın Macron’un attığı bu adım, bizatihi diyaloğu engeller niteliktedir.”

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Macron’un, yaptığı açıklama ile iki ülke arasındaki ilişkilere gölge düşürdüğünü savunan sözcü Çelik, siyasetin rolünün ‘iyi diyalog zemini oluşturmak‘ olduğunu belirtti.



