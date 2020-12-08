AKP Sözcüsü Çelik: Avrupa demokrasileri Türkiye’ye borçludur

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Yürütme Kurulu sonrası gerçekleştirdiği basın toplantısında ‘Avrupa demokrasilerinin Türkiye’ye borçlu olduğunu’ söyledi.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

Gazetecilere konuşan Çelik, Fransa’nın Karabağ’ı tanıma kararını ‘hukuki açıdan hükümsüz’ olarak nitelendirdi ve şu ifadeleri kullandı: “Tanımak demek oradaki gayri meşru yapılara onay vermek demektir. Tamamen dar bir çevreye şirin gözükme, diasporaya şirin gözükme kaygısıyla yapılmış bir yaklaşım olarak değerlendiriyoruz. Fransa gibi köklü bir devlete yakışmayan dar bir yaklaşımla hareket ediyorlar. Türkiye ile makul zeminde saygıya dayalı bir dil iletişim kurması gerekiyor. Yunanistan sürekli diplomasiyi çalıştırmaktan bahsediyor, ama AB zirvesi öncesi Türkiye’ye karşı son derece provokatif açıklamalar yapıyorlar. Türkiye olmadan Avrupa’nın güvenliği olmaz.”

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AB’nin yaptırım gündemi ile ilgili de konuşan AKP sözcüsü şöyle devam etti: “Türkiye’ye dayatmalarda bulunmanız hiçbir şekilde sonuç almaz. Türkiye’ye yaptırım dili kullanmak tamamen bir akıl tutulmasıdır.

Eğer Türkiye mazlumlara kucak açmasaydı, aynı kavimler göçü gibi jeopolitik haritaların alt üst olduğu bir durumla karşılaşılacaktı. Aşırı sağcılar iktidara gelecekti. Dolayısıyla Avrupa demokrasileri Türkiye’ye borçludur. AB’nin yapması gereken ilk iş Türkiye’ye yaptırım dilini kullanmaktan vazgeçmesidir.”