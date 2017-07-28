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AKP sözcüsü Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bakan ve AKP’li vekilleri çağırdığı ‘sürpriz toplantı’daki “Yorulan varsa çekilsin” mesajının bir muhasebe olarak görülmesi gerektiğini söyledi.

‘Bütün yol arkadaşlarımıza’

Ünal, bir gazetecinin “Bu mesajının adresi nedir?” sorusunu “Hem teşkilatlarımıza hem belediye başkanlarımıza hem milletvekillerimize, bu mesaj aslında bu davada bugüne kadar yol yürüyen bütün yol arkadaşlarımıza” diye yanıtladı.

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‘Bu hareketin en temel özelliği’

AKP’nin her yıl kendi muhasebesini yapan bir parti olduğunu dile getiren Ünal “Bu siyasi hareketin en temel özelliği; kendini güncellemesi, kendisini yenilemesi, kendisiyle ilgili muhasebesini doğru bir şekilde yapması, yılmadan, yorulmadan yoluna devam etmesidir” dedi.

‘Muhasebe olarak görmekte fayda var’

Parti sözcüsü şöyle devam etti: “Cumhurbaşkanımızın dile getirdiği evet herhangi bir şekilde bizim Türkiye’nin hedeflerini gerçekleştirmek için çıktığımız bu kutlu yürüyüşte herhangi bir şekilde AK Parti’nin temel ilkelerinden, AK Parti’nin, cumhurbaşkanımızın ifadesiyle ‘Siyasetin tek limanı var o da ahlaktır’ dediği temel ilkelerden, değerlerden uzaklaşan bir davranış içerisinde olması kabul edilemez bir durum olduğu için eğer böyle bir durum varsa tabii ki AK Parti bugüne kadar gereğini yaptığı gibi bundan sonra da gereğini yapacaktır. Bunu Cumhurbaşkanımızın genel olarak siyasete bakış açısı ve bir muhasebe olarak görmekte fayda var.”