AKP sözcüsü: Bedelli askerlikle ilgili düzenleme gündemimizde yok

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, bedelli askerlikle ilgili bir düzenlemenin gündemlerinde olmadığını söyledi.

Bedelli askerlik, Başbakan Binali Yıldırım’ın bu konuya olumlu baktığını ifade etmesinin ardından bir kez daha gündeme gelmişti.

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Başbakan Yardımcısı Fikri Işık da hükümetin konuyu değerlendireceğini, kararı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın vereceğini kaydetmişti.

NTV canlı yayınına katılan Ünal, bedelli askerlikle ilgili bir düzenlemenin gündemlerinde olmadığını belirtirken Yıldırım’ın kendi görüşünü ifade ettiğini dile getirdi.

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AKP sözcüsü şunları kaydetti: “Dün başbakanımıza bu konuda kişisel görüşlerini sordu arkadaşlar yayında. Başbakanımız da ‘Benim bu konuda düşüncem müspet’ dedi. Başbakanımız ‘Bizim gündemimizde bir düzenleme var, bizim gündemimizde bir çalışma var’ gibi bir ifade kullanmadı. Bizim peki gündemimizde böyle bir şey var mı? Şu anda bizim gündemimizde bedelli askerlikle ilgili bir düzenleme yok.”