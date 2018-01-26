AKP sözcüsü: ABD, PKK’yı silahlandırdığını itiraf etti

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AKP Sözcüsü Mahir Ünal, ABD’nin PKK’yı silahlandırdığını itiraf ettiğini öne sürdü.

Türkiye, PKK’nın Suriye kolu olarak gördüğü PYD/YPG’yi ABD’nin desteklemesini ‘teröre destek” olarak niteleyip tepki gösteriyor. ABD ise PKK ile PYD’yi ayrı örgütler olduğunu avunuyor.

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ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert, basın bilgilendirme toplantısında, “Türkleri ve herkesi diğer gruplara değil IŞİD ile savaşmaya odaklanmaya teşvik ediyoruz. Türkiye gözünü IŞİD’den ayırdı, PKK’nın peşine düştü” dedi.

Bu sözlerle ilgili olarak Mahir Ünal şu değerlendirmeyi yaptı: “Bu da son derece ilginç. Bunu düzeltme gereği de görmedi. Hem ABD’nin hem AB’nin Suriye’deki faaliyetlerine dikkat çekiyorduk. Suriye’de SDG adı altında PKK’yı silahlandırdığını söylüyorduk. Dışişleri sözcüsü bunu itiraf etmiş oldu.”

‘CHP ÖSO’yu terörist gibi gösteriyor’

CHP’nin Özgür Suriye Ordusu’nu terörist gösterme söylemine başladığını savunan Mahir Ünal, “DEAŞ’ın müttefikini arıyorlarsa DEAŞ’ın müttefiki PYD’dir. Geçtiğimiz günlerde DEAŞ’ın sözde sağlık emiri Türkiye’ye PYD’liler tarafından sokulurken yakalandı. CHP’yi tehlikeli söylemden vazgeçmeye davet ediyorum” diye konuştu.

Ünal’ın bu eleştirisinin hedefinde, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’ın “ÖSO birlikleri nereden nasıl oluşturuldu, şüpheli ve tartışma getiricidir. ÖSO, El Kaide uzantılı kimi örgütlerden oluşan bir derleme birliktir. Türkiye’nin bu konuda dikkatli olması lazım” açıklaması vardı.