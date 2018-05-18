AKP seçmeni de gördü: Yüzde 31’i gelecekte ekonomik zorluk yaşayacağını düşünüyor

AKP seçmeninin çoğunluğu ekonomik gidişattan memnun gözükse de yüzde 31’i gelecekte maddi zorluk yaşayacağını düşünüyor.

KONDA araştırma şirketi, 24 Haziran’daki seçimler öncesinde partilerin seçmenlerini incelediği ‘Seçmen Kümeleri’ adlı raporunun ilk bölümünü yayınladı.

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Raporna göre AKP seçmeninin yüzde 36’sı internete hiç girmiyor. İnternete girmeyenlerin ve internetten haber almayanların toplam oranı yüzde 81 ile en çok AKP seçmeninde. En çok izledikleri televizyon kanalları ise Atv, AHaber ve TRT.

AKP seçmeni, oy verme tercihini belirleyen başlıca etken olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı görüyor. Seçmenin yüzde 46’sı, seçimlerde oyunu parti lideri için verdiğini ifade ediyor. Bunu, yüzde 22 ile oyunu AKP’nin taraftarı olduğu için ve yüzde 22 ile ideolojik nedenlerle kullandığını söyleyen seçmen grupları izliyor.

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Seçimlerde kararını son dakikada vererek oy kullanan AKP seçmenlerinin oranıysa yüzde 9.

Raporda AKP seçmeninin Avrupa Birliği’ne (AB) üyelik konusuna nasıl baktığı da sorgulandı. Raporun sonucuna göre AKP seçmeni ağırlıklı olarak AB’ye olumsuz bakıyor.

Raporun ekonomiyle ilgili bölümündeyse şöyle dendi: “Her ne kadar AK Parti seçmenleri ekonominin genel yönetimi ve durumu konularında iyimser görüşlere sahip olsa da, bireysel ekonomik durumları hakkında daha karamsar bir tavır sergilemektedirler. ‘Önümüzdeki aylarda kendi hayatınızda bir ekonomik zorluk bekliyor musunuz?’ şeklindeki soruya AK Parti seçmenlerinin yüzde 31’i beklediğini söylemektedir ve Türkiye genel seçmenleri içindeki yüzde 49 olan orana yaklaşmaktadır.”

AKP seçmeninin büyük çoğunluğu, döviz kurunda son dönemde yaşanan istikrarsızlığın nedenini dış güçlerin Türkiye’ye karşı bir operasyonu olarak görüyor.

Türkiye’de hukukun ve yargının işleyişinden memnun olduğunu söyleyen tek seçmen grubuysa AKP’ye ait. AKP seçmeninin yüzde 70’i hukukun ve yargının işleyişinden memnun olduğunu belirtiyor.