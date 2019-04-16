AKP seçimin iptali için YSK’ya başvurdu

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul seçiminin iptali ve yenilenmesi talebiyle olağanüstü itiraz dilekçesini YSK’ya verdi. Yavuz ve yanındaki heyet YSK’ya üç adet valizle birlikte geldi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

31 Mart’taki yerel seçimin ardından AKP İstanbul seçiminde tutanaklarda kaydırma ve ‘usulsüzlükler‘ yapıldığını savunmuş, tüm ilçelerde geçersiz oyları, bazı ilçelerde de tüm oyları yeniden saydırmıştı. Son olarak, sayımların devam ettiği son ilçe Maltepe’de oyların büyük bölümü bugün itibariyle (16 Nisan) sayıldı. 1 Nisan’da YSK’nın açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre CHP’li aday Ekrem İmamoğlu, seçimi AKP’li rakibi Binali Yıldırım’ın önünde bitirerek İstanbul büyükşehir belediye başkanı seçildi.

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Genel başkan yardımcısı, seçimde ‘organize usulsüzlük’ olduğunu iddia ederek “Ortada şüphe var, bunu gideremedik” diye konuştu.

Döküm cetvelleri, kayıp oylar, KHK’lı memurlar…

Yavuz, sayım döküm cetvellerinde ‘usulsüzlük‘ yapıldığını öne sürerek bunların 5 bin 388 tanesinin mühürsüz, 694’ünün de imzasız olduğunu söyledi.

Cezaevini adres olarak gösterip oy veren kişiler olduğunu da iddia eden genel başkan yardımcısı, 5 bin 287 hükümlünün seçmen kayıtlarında yer aldığını kaydetti.

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Yavuz, üçüncü olarak ‘kayıp oylar‘dan bahsederek şu ifadeleri kullandı: “Eksik veya fazla olan sayı burada 25 bin kadar bir sayı. Eksik veya fazla çıkan imzadan ve kayda geçen sayı 25 binleri buluyor.”

Sandık başkanları ve memur üyelerden oluşan 62 bin 560 kişinin 19 bini kamu görevlileri arasından seçilmediğini savunan Yavuz, bunların arasında KHK ile ihraç edilmiş olanlar olduğunu belirtti.