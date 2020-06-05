AKP seçim mevzuatıyla ilgili komisyon kurdu, ilk toplantı yapıldı

AKP, Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığında ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Seçim Mevzuatı Uyum Komisyonu’ kurdu.

Fotoğraf: DHA

AA’nın haberine göre, AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin hayata geçirilmesinin ardından seçim mevzuatında gerekli uyum düzenlemelerini yapmak üzere bir komisyon kurulmasına karar verildi.

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Yazıcı başkanlığındaki komisyonda Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Ar-Ge’den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Grup Başkan Vekilleri Özlem Zengin ve Bülent Turan yer alıyor.

Komisyonun ilk toplantısını dün düzenlerken, seçim mevzuatı ile ilgili uyum çalışmalarına başladığı öğrenildi.

İYİ Parti’nin grup kurması için daha önce milletvekili desteği veren CHP’nin AKP’den ayrılan iki önemli isim Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nun kurduğu partilerin seçime girebilmesi için de gereken desteği vereceğini açıklaması üzerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli kanadından buna itiraz gelmişti. AKP’nin MHP’nin de desteğini alarak Siyasi Partiler Yasası’nda ve seçim sistemiyle ilgili bazı uygulamalarda değişikliğe gideceği konuşulmaya başlamıştı. Dar bölge seçim sisteminden barajın düşürülmesine kadar birçok seçeneğin masada olduğu belirtilmişti.