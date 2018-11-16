AKP, seçim için Turkcell ile anlaştı: Sanal odalarda propaganda dönemi

AKP, yerel seçimlerde propaganda çalışmalarını cep telefonu uygulamaları üzerinden oluşturulacak ‘sanal odalar‘da yapmak üzere Turkcell ile anlaştı.

AKP’nin uygulamayı planladığı dijital seçim kampanyası Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya’nın bugünkü yazısında yer aldı.

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Oluşturulan modele göre her il, hatta mahalle için ayrı sanal odalar oluşturulacak. Bir bölgede hangi konu önem arz ediyor ve tartışılıyorsa, lokal odaklı propagandanın gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.

Eğer bir mahallede yol bozukluğu veya çöp sorunu ya da elektrik kesintisi en çok tartışılan konu ise bunun çözümüne yönelik politika geliştirilmesi ve belediye başkan adayının da sanal ortamda çözüm modellerini aktaracağı bir yapılanmaya gidiliyor.

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Böylece bir yandan ülkenin genelinde uygulanacak propagandada ana akım medya araçları kullanılırken, internet siteleri veya sanal odalar aracılığıyla ‘yerel güç’ diye tanımlanan sanal odaların, portalların devreye sokulması hedeflenmiş.

AKP, bu amaçla Turkcell’in halen mevcut olan ‘BİP‘ uygulamasını kullanmak için şirketle anlaşmaya varmış.