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AKP seçim için ‘kapıyı açtı’: Millet bu ittifakı sevdi, devam etmesi normal

 

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, “MHP ile yerel seçimde ittifak yapılacak mı?” sorusuna “Millet bu ittifakı sevdi. Şimdi bunun yerel seçimlerde devam etmesi kadar normal bir şey olamaz” dedi.

Fotoğraf: DHA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, genel seçimleri kastedip, “Elde edilen kazanımların 31 Mart’ta yok olmasını arzu etmiyoruz” diyerek ‘yerel seçimde ittifak sinyali’ vermişti.

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CNN Türk yayınına katılan Özhaseki şunları söyledi: ‘Cumhur ittifakı’ diyerek biz MHP ile birlikte olduk. Türkiye zor bir dönemden geçerken biz MHP ile ittifak yaptık. Millet de bu ittifakı sevdi. Şimdi bunu yerel seçimlerde devam etmesi kadar normal bir şey olamaz. Nasıl anlaşılacağı o kadar zor ki. Bunun hem bizim hem de MHP’nin kendi içinde tartışması gereken bir konu. Biz sanki hiç ittifak yokmuş gibi çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlerleyen dönemde sayın Cumhurbaşkanımız da görüşünü söyler.”

Bahçeli’nin ‘kaygısına’ hak verdiğini söyleyen Özhaseki, “Ben PKK’nın İstanbul’da bir ilçeyi gelip yönetmesini istemiyorum. HDP ile ittifak denildiğinde ülkenin 80 milyonun gözünde PKK ile ittifak anlamına geldiğini biliyor” diye konuştu.

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