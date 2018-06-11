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Yaramazlara biraz batar!

AKP ‘seçim havası’ndan dertli: Erol Olçok’u arıyoruz, aynı şeyleri tekrarlıyoruz

 

İngiliz Financial Times (FT) gazetesine konuşan AKP’li bir yetkili, darbe girişimi gecesi Boğaziçi Köprüsü’nde oğluyla birlikte hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hem yakın arkadaşı hem de reklamcısı Erol Olçok’u aradıklarını söyledi.

Fotoğraf: Twitter

Olçok’ın kurduğu reklam ajansı Arter ile AKP ve Erdoğan’la yolları 12 Mayıs’ta ayrılmıştı. Bu gelişmenin ardından Erdoğan’ın seçim kampanyalarında kamuoyu araştırma şirketi Andy-Ar Başkanı Faruk Acar’ın sahibi olduğu YİNE Ajans ile çalışacağı öğrenilmişti.

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Laura Pitel’in Ankara’da görüştüğü AKP’li yetkili, parti içinde kampanyanın cılız olduğuna dair şikayetler aldıklarını aktardı.

“Ne biz ne de seçmenimiz eskisi gibi heyecanlı değil” diyen AKP’li yetkili, “Yeni bir köprü yaptık, yeni bir havaalanı yapıyoruz” örnekleriyle aynı söylemleri tekrarladıklarını söyledi.

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AKP’li yetkili şöyle devam etti: “Güzel bir sloganımız da yok, güzel bir şarkımız da.”

AKP’nin 16 yıldır tüm seçim kampanyalarını yürüten Arter’in sahibi Erol Olçok, Erdoğan’ın belediye başkanlığı döneminden bu yana ekibinde yer alıyordu. Olçok aynı zamanda AKP’nin ismini, logosunu, sloganlarını bulan kişi olarak biliniyor.

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