AKP ‘Seçim barajı inmez’ demedi: Partilerle konuşularak karara varılacak

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AKP Sözcüsü Mahir Ünal seçim barajının düşürülmesiyle ilgili olarak “Diğer partilerle konuşularak bir karara varılacak” dedi.

MHP genel Başkanı Bahçeli’nin “Yüzde 10 seçim barajı Türkiye için çok ağır” demesiyle başlayan tartışma, barajın inmesine kurulduğu günden bu yana karşı çıkan AKP’nin sözcüsü Mahir Ünal’a soruldu.

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AKP sözcüsü şöyle dedi: “Özel olan bir konunun öncelikli olarak tartışılması, bu meseleyi karşılıklı olarak tartışmaları ve değerlendirmeler, değerlendirmeler sonucunda bir karara varılmasıdır. Çalışma yürütüyoruz, genel başkana sunulacak. Bizim bu konudaki görüşümüz de kamuoyuyla paylaşılacak. Siyasi partiler de konuşacak ve bir nihai karara varacaklardır.”