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‘AKP sayesinde ifade özgürlüğüyle tanıştık’ diyen Hülya Koçyiğit’e Twitter’dan: İçinden Fatih Tezcan çıktı 


Çözüm süreci döneminde kurulan ‘Akil İnsanlar’ heyetinde yer alan oyuncu Hülya Koçyiğit, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’nün kendisini heyecanlandırmadığını söyledi.

‘Yenikapı gibi olsaydı giderdim’

Hürriyet gazetesinden İpek Özbey’e konuşan Koçyiğit, “Ülke adına yaşadığımız bir olaydan sonra Yenikapı buluşması gibi bir toplanma olsaydı, koşturarak oraya giderdim. Ama bugün sadece Enis Berberoğlu için yürüyüp adalet istiyoruz demek eksik geliyor bana” dedi.

‘Diktatör söylemine katılmıyorum’

Koçyiğit, “Bugün Türkiye’yi nasıl görüyorsunuz?” sorusunu ise şöyle yanıtladı: “Ben dışarıdaki insanlar gibi bakamıyorum. Dışarıda Türkiye’nin algısı çok kötü. Kendimizi iyi ifade edemediğimizi sanıyorum. Son senelerde akıl almaz, hiç hak etmediğimiz saldırılara uğruyoruz. Böyle olduğu halde yurt dışından çok olumsuz, çok kötü görünüyoruz. Özellikle ‘Başımızda bir diktatör var’ söylemine katılmıyorum.”

‘AKP sayesinde ifade özgürlüğüyle tanıştık’

AKP’nin insan hakları konusunda önemli adımlar attığını savunan 69 yaşındaki oyuncu, “İfade özgürlüğü diye bir şeyle tanıştık. İnsanlar fikirlerini söylemekten daha çok korkardı” derken, tutuklu gazetecilerin durumu için de tanıdık ifadeler kullandı: “Hayır, ben kabul etmiyorum. Siz gazetecisiniz, bu soruyu bana haklı olarak sorabilirsiniz. Ama gazetecilik yaptıkları için bu insanların suçlu olduklarına inanmıyorum ben. Teröre hizmet eden insanlar var. Her eline kalemi alan, her gazeteye yazı yazan gazeteci değildir. Bugün de her telefonu olan insan kendi filmini çekiyor, bu onun yönetmen olduğunu mu gösteriyor?”

Koçyiğit’in sosyal medyada da yankı bulan bu röportajı hakkında Twitter’da yapılan yorumlardan bazıları şöyle;

SON HABERLER

Akşam Postası / 26 Haziran 2017

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Adalet Yürüyüşü’nün 12’nci gününde CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu tutuklanmadan önce cezaevinde koğuş hazırlandığını söyledi.

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