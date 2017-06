‘AKP sayesinde ifade özgürlüğüyle tanıştık’ diyen Hülya Koçyiğit’e Twitter’dan: İçinden Fatih Tezcan çıktı 

Çözüm süreci döneminde kurulan ‘Akil İnsanlar’ heyetinde yer alan oyuncu Hülya Koçyiğit, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’nün kendisini heyecanlandırmadığını söyledi.

‘Yenikapı gibi olsaydı giderdim’

Hürriyet gazetesinden İpek Özbey’e konuşan Koçyiğit, “Ülke adına yaşadığımız bir olaydan sonra Yenikapı buluşması gibi bir toplanma olsaydı, koşturarak oraya giderdim. Ama bugün sadece Enis Berberoğlu için yürüyüp adalet istiyoruz demek eksik geliyor bana” dedi.

‘Diktatör söylemine katılmıyorum’

Koçyiğit, “Bugün Türkiye’yi nasıl görüyorsunuz?” sorusunu ise şöyle yanıtladı: “Ben dışarıdaki insanlar gibi bakamıyorum. Dışarıda Türkiye’nin algısı çok kötü. Kendimizi iyi ifade edemediğimizi sanıyorum. Son senelerde akıl almaz, hiç hak etmediğimiz saldırılara uğruyoruz. Böyle olduğu halde yurt dışından çok olumsuz, çok kötü görünüyoruz. Özellikle ‘Başımızda bir diktatör var’ söylemine katılmıyorum.”

‘AKP sayesinde ifade özgürlüğüyle tanıştık’

AKP’nin insan hakları konusunda önemli adımlar attığını savunan 69 yaşındaki oyuncu, “İfade özgürlüğü diye bir şeyle tanıştık. İnsanlar fikirlerini söylemekten daha çok korkardı” derken, tutuklu gazetecilerin durumu için de tanıdık ifadeler kullandı: “Hayır, ben kabul etmiyorum. Siz gazetecisiniz, bu soruyu bana haklı olarak sorabilirsiniz. Ama gazetecilik yaptıkları için bu insanların suçlu olduklarına inanmıyorum ben. Teröre hizmet eden insanlar var. Her eline kalemi alan, her gazeteye yazı yazan gazeteci değildir. Bugün de her telefonu olan insan kendi filmini çekiyor, bu onun yönetmen olduğunu mu gösteriyor?”

Koçyiğit’in sosyal medyada da yankı bulan bu röportajı hakkında Twitter’da yapılan yorumlardan bazıları şöyle;

hülya koçyiğit hakkinda iki şeyi merak ediyorum. 1. elini altına koyduğu taş nerede? 2. gerçekten o uğur dündar’li filmdeki kadin kendisi mi pic.twitter.com/YnLWwPXZj1 — Azuth Kanadikirik (@Azuth) 26 Haziran 2017

Hülya Koçyiğit’e sürekli olarak A Haber izlemeye bağlı idrak yolları enfeksiyonu teşhisi koyuyorum. Rabbim acil şifa versin 🙏🏼 pic.twitter.com/wjmhLa45Ky — Katre (@merdumgiris) 26 Haziran 2017

Ama keşke bi kenarda sessizce yandaşlığını yapmaya devam etseymiş. Konuşunca içinden bir Fatih Tezcan çıktı kadının — Abdurrahman Uyan (@ApoUyan) 26 Haziran 2017

alın, Hülya Koçyiğit. seversiniz. ( son cevap ) pic.twitter.com/tZ3GGcPE0o — haktan (@haktanpak) 26 Haziran 2017

Birisi Hülya Koçyiğit’e, gazeteciliğin Muhsin Ertuğrulları ile Halit Refiğlerinin hapiste olduğunu söylesin. — Necmiye Alpay (@necmiyealpay) 26 Haziran 2017

Binlerce insan canını dişine takmış bu sıcağn altında 12 gündür Hülya Koçyiğit heyecanlanasın diye değil,adalet için yürüyor#AdaletYürüyüşü pic.twitter.com/pYIwxm0bHZ — Sensin Yasak (@SensinYasak) 26 Haziran 2017

Yeni Osmanlı;Tuğçe Kazaz,Hülya Koçyiğit,Burhan Kuzu,Devlet Bahçeli gibi geniş bir ulema-ı amilin sınıfına sahip.

Islahat geliyor inşallah. — Tur Yıldız Biçer (@turyildizbicer) 26 Haziran 2017

Hülya Koçyiğit bu anneye birşey söylemek ister mi acaba ?

İnsan hakları,kazanımlar falan… pic.twitter.com/gAFWBHJ8aj — Suna Varol (@SunaVarol_) 26 Haziran 2017

Henüz hayati tehlikesi olan bir ameliyat geçiren Hülya Koçyiğit’i ölüm orucu tutan Gülmen ve Özakça için söyledikleri nedeniyle ayıplıyorum. pic.twitter.com/WTZSDYAvjf — Aytun Çıray (@AytunCiray) 26 Haziran 2017