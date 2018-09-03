AKP rahat: ABD Türkiye’yi kaybetmeyi göze alamaz

AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş’tan gündeme ilişkin değerlendirmeler: “ABD bizi kaybetmeyi göze alamaz… İdlib küresel savaşın fitilini ateşleyebilir… Gündemimizde af yok…”

Milliyet’ten Abdullah Karakuş’un sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, Türkiye ile ABD arasında yaşanan sorunlarla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Türkiye-ABD ilişkileri tarihimiz boyunca ilk sefer gerginleşmiyor. Hiçbir zaman ABD-Türkiye ilişkileri bir lineer çizgi takip etmedi, inişli çıkışlı bir seyir takip etti. Ben ABD’nin Türkiye gibi bir ülkeyi, Ortadoğu’da bir müttefik olarak kaybetmeyi göze alamayacağını düşünüyorum. Sonuçta cesaretle, kararlılıkla ve rasyonel olarak bu saldırıları karşılıyoruz, karşılamayı kararlılıkla sürdüreceğiz ve inşallah Türkiye buradan kazançlı çıkacaktır.”

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F-35’lerden umutlu

Türkiye’nin geliştirme çalışmalarına ortak olduğu F-35 savaş uçaklarını ABD’nin teslim etmeme ihtimaline ilişkin olarak da Kurtulmuş “ABD yönetiminin aldığı tüm kararlara rağmen bu süreç devam ediyor” dedi.

‘İdlib’de hassasız’

Şam yönetimine karşı savaşan grupların elindeki son vilayet olan İdlib’le ilgili çok hassas olduklarını belirten Kurtulmuş şöyle devam etti: “Rusya’nın da, ABD’nin de ilgili bütün tarafların da artık herhangi bir şekilde Suriye’deki karışıklığı artıracak, daha da içinden çıkılmaz hâle getirecek bir adım atmaması lazım. Eğer böyle bir adım atılırsa zaten kördüğüm haline gelmiş olan Suriye meselesi daha da karmaşık hâle gelir. Bunun en büyük zararı da bu adımı atan ülkelere olur. Eğer Suriye barışı bir an evvel tesis edilemezse korkarım ki büyük güçlerin devrede olduğu bölgesel, belki de küresel bir savaşın fitili ateşlenir.”

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‘Af değerlendirme değerlendirme dışı’

Kurtulmuş, MHP’nin af talebi hakkında ise şunları söyledi: “MYK’da gündeme geldi. Şu anda Ak Parti’nin, hükümet partisinin gündeminde af konusu yoktur. Dolayısıyla bizim için değerlendirme dışı olan bir konudur.”