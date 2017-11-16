AKP ‘rafa kaldırdı’: Belediye başkanlarıyla ilgili gündemde yeni bir tasarruf yok

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, belediye başkanlarının istifasına dair sürecin ‘şu anlık’ bittiğini söyledi.

İstanbul, Ankara, Bursa, Düzce, Niğde ve Balıkesir’in AKP’li belediye başkanları, partinin isteği üzerine son iki aylık süreçte istifa etmişlerdi.

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NTV yayınına katılan Yazıcı, ‘genel merkezin bundan sonra da bazı belediye başkanlarının istifasını isteyip istemeyeceğine‘ ilişkin soruya şu yanıtı verdi: “Belediye başkanlarıyla ilgili tasarrufu yaptık bitti. Şu anda gündemimizde yeni bir şey yok. Ancak yarın yeni bir olguyla karşılaşırsak, yeni bir tasarruf yapmayacağız anlamına gelmiyor bu. Sadece şu an gündemimizde yeni bir tasarruf yok.”