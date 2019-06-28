AKP oylarıyla: Yüksekova belediyesindeki yolsuzluk iddialarına dair önerge reddedildi

HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede’nin Yüksekova belediyesineki yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarına ilişkin araştırma önergesi AKP’lilerin oylarıyla reddedildi.

Fotoğraf: MA

Belediyenin kayyum tarafından iki buçuk yılda 680 milyon lira borçlandırıldığını belirten Dede, ipotek altına alınan belediyenin çalışmalarını halkın desteğiyle sürdürdüğünü belirtti.

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MA’dan Müjdat Can’a konuşan HDP’li vekil, 301 işçinin maaşını ödeyemez hale gelen belediyenin elektriğinin Vangölü Elektrik Dağıtım (VEDAŞ) tarafından kesildiğini söyledi.

Yüksekova’nın rant için ‘tam anlamıyla bir inşaat alanına çevirildiğini’ ifade eden Dede, çalışanların üç aydır maaşlarını alamadığını ve belediyenin kasasında kamu hizmeti için harcanacak para kalmadığını söyledi.