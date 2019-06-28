Diken

Yaramazlara biraz batar!

AKP oylarıyla: Yüksekova belediyesindeki yolsuzluk iddialarına dair önerge reddedildi

HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede’nin Yüksekova belediyesineki yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarına ilişkin araştırma önergesi AKP’lilerin oylarıyla reddedildi.

Fotoğraf: MA

Belediyenin kayyum tarafından iki buçuk yılda 680 milyon lira borçlandırıldığını belirten Dede, ipotek altına alınan belediyenin çalışmalarını halkın desteğiyle sürdürdüğünü belirtti.

Reklam

MA’dan Müjdat Can’a konuşan HDP’li vekil, 301 işçinin maaşını ödeyemez hale gelen belediyenin elektriğinin Vangölü Elektrik Dağıtım (VEDAŞ) tarafından kesildiğini söyledi.

Yüksekova’nın rant için ‘tam anlamıyla bir inşaat alanına çevirildiğini’ ifade eden Dede, çalışanların üç aydır maaşlarını alamadığını ve belediyenin kasasında kamu hizmeti için harcanacak para kalmadığını söyledi.

SON HABERLER

Eşini 19 kez bıçakladı, cezaevinden tehdide devam etti ama ‘iyi hal’i kaptı

İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde 2018 yılında 10 yıllık eşi Sedef Vatansever’i sokak ortasında 19 kez bıçaklayarak yaralayan tutuklu sanık Tuncer Vatansever ‘Eşi kasten öldürmeye teşebbüs’ suçuyla yargılandığı davada “Keşke olmasaydı, ben de mağdurum hayatım karardı” dedi ve ‘iyi hal indirimi’ aldı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...