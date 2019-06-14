Diken

Yaramazlara biraz batar!

AKP oylarıyla: Rabia Naz’ın ölümüne ilişkin araştırma önergesi reddedildi

HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu’nun Giresun’un Eynesil ilçesinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Rabia Naz’ın ölümüne ilişkin verdiği araştırma önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

Kerestecioğlu, kızının ölümünün aydınlatılması için adalet mücadelesi veren baba Şaban Vatan’ın bu süreçte gözaltına alınmasının, Rabia Naz’ın ölümünün siyasi erk sahipleri tarafından karartıldığı iddialarını güçlendirdiği belirtti.

Reklam

Fotoğraf: DHA

”11 yaşındaki bir çocuğun şüpheli ölümünün etkin şekilde soruşturulmaması, adalete karşı güvensizliği pekiştirmektedir” diyen Kerestecioğlu, yürütülen soruşturmada ‘siyasi güç ve mevki sahibi kişilerin ve yakınlarının karıştığı suçların üzerinin örtülmesinin kamuoyunun adalete olan inancını derinden yaraladığını’ belirtti.

Kerestecioğlu verdiği araştırma önergesine dair Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ”AKP, Rabia Naz cinayetinin aydınlatılmasını neden engellemek istemekte, kimleri korumaya çalışmaktadır?” diye sordu.

HDP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan ise önergenin reddedilmesine dair Twitter üzerinden yaptığı açıklamada ”Rabia Naz’ın ölümü bir kazaysa da ortaya çıksın, bir cinayetse de ortaya çıksın, sorumlular korunmasın” dedi.

Reklam

Kılıçdaroğlu: Rabia Naz’ın ölümünde Ankara’da bir güç adaleti tıkamaya çalışıyor

AKP’li Canikli’den Rabia Naz’ın babasına hakaret davası

Adli Tıp: Rabia Naz’ın çatıdan düşmüş olması mümkün

AKP’li Canikli’den Rabia Naz’ın ölümüyle ilgili araştırma talebi

Rabia Naz davası: Olay yeri polislerine soruşturma, tanıklar tekrar dinlenecek

HSK Rabia Naz dosyası için müfettiş görevlendirdi

Rabia Naz’ın komşusu savcılığın ‘intihar’ iddiasını inandırıcı bulmadı

Rabia Naz’ın babası ‘Deli mi değil mi’ diye hastaneye kapatılıyor

Rabia Naz’ın memleketinde AKP kaybetti

Savcılık: Rabia Naz’a araç çarptığına dair bulgu yok

Rabia Naz’ın ölümü hala açıklığa kavuşmadı: Failler korunuyor mu?

Adaletiniz kimin adaleti?

Savcılık: Rabia Naz’ın ölümünde soruşturmanın örtüldüğü iddiası yalan

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...