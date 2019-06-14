AKP oylarıyla: Rabia Naz’ın ölümüne ilişkin araştırma önergesi reddedildi

HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu’nun Giresun’un Eynesil ilçesinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Rabia Naz’ın ölümüne ilişkin verdiği araştırma önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

Kerestecioğlu, kızının ölümünün aydınlatılması için adalet mücadelesi veren baba Şaban Vatan’ın bu süreçte gözaltına alınmasının, Rabia Naz’ın ölümünün siyasi erk sahipleri tarafından karartıldığı iddialarını güçlendirdiği belirtti.

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Fotoğraf: DHA

”11 yaşındaki bir çocuğun şüpheli ölümünün etkin şekilde soruşturulmaması, adalete karşı güvensizliği pekiştirmektedir” diyen Kerestecioğlu, yürütülen soruşturmada ‘siyasi güç ve mevki sahibi kişilerin ve yakınlarının karıştığı suçların üzerinin örtülmesinin kamuoyunun adalete olan inancını derinden yaraladığını’ belirtti.

Kerestecioğlu verdiği araştırma önergesine dair Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ”AKP, Rabia Naz cinayetinin aydınlatılmasını neden engellemek istemekte, kimleri korumaya çalışmaktadır?” diye sordu.

HDP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan ise önergenin reddedilmesine dair Twitter üzerinden yaptığı açıklamada ”Rabia Naz’ın ölümü bir kazaysa da ortaya çıksın, bir cinayetse de ortaya çıksın, sorumlular korunmasın” dedi.