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Yaramazlara biraz batar!

AKP oylarıyla: MHP’nin ‘Polis sorunları araştırılsın’ önergesine ret

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MHP’nin polislerin sorunlarının araştırılmasına dair verdiği Meclis önergesi AKP’li vekillerin oylarıyla reddedildi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Sözcü’den Kamil Elibol’uun haberine göre, TBMM’deki görüşmelerde önergesi üzerinde konuşan MHP’li vekil Erkan Haberal, ‘’Polis vatandaşın canını koruyor ama kendi canı tehlikede. Vatandaşın malını koruyor, oturacak bir evi bile yok, ailesinde huzur yok, her yıl 50 polis intihar ediyor. Emeklilikleri yetersiz, maaş kısıtlı. Çalışma saatleri, ücretleri ve emekli ikramiyeleri iyileştirilmeli” dedi.

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CHP’li Tanju Özcan ise, ‘‘Tapudaki memurun çalışma saati var, polisin yok. Ayda 75 saate varan fazla mesai yapıyorlar, mesaileri ödenmiyor. MHP ve Bahçeli’nin önerisine hayır demeyin. Cumhur ittifakını bile Sayın Bahçeli bu yüzden bozabilir” diye konuştu.

AKP’li Hilmi Dülger ise, polisin sahip olduğu imkanların son 15 yılda yüzde 400 kat iyileştiğini, 2002 yılında 665 lira olan polis memuru maaşının bugün 4 bin 21 liraya çıktığını söyledi. Önerge daha sonra AKP oylarıyla reddedildi.

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Haberal, önergeyi reddeden AKP’lilere, ”Bütün polisler sizi dinledi, başka hiçbir şey demiyorum” sözleriyle tepki gösterdi.

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