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Yaramazlara biraz batar!

AKP oylarıyla: Çorlu’daki tren kazasının araştırılması reddedildi

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin’in 8 Temmuz 2018’de Çorlu’da 25 kişinin hayatını kaybettiği ve 340 kişinin yaralandığı tren kazasına ilişkin TBMM’ye sunduğu araştırma önergesi AKP oylarıyla reddedildi.

Fotoğraf: DHA

Şevkin, araştırma önergesinde kazanın ihmaller neticesinde yaşandığı ve ailelerini kaybeden insanların demokratik tepkilerine şiddetle karşılık verildiğini belirtti.

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Kazadaki en temel sorunlardan birinin teknik uygunsuzluklar ve özelleştirme olduğunu vurgulayan Şevkin, “TCDD’ye ait raylarda yıllardır süregelen yol bekçileri uygulamasının devre dışı bırakılması sonucu arızaları belirleyebilecek kimsenin bulunmaması bir vahamettir” dedi.

Çorlu’dan geçen Halkalı-Muratlı demir yolu hattının menfez bakım ihalesinin ödenek emri çıkmaması nedeniyle iptal edildiğini belirten Şevkin, ”Halkalı’daki menfez bakım ihalesinin iptal edilmesi büyük bir talihsizliktir. Türkiye’de son yıllarda ranta ve kâra dönük hırsa yenik düşüyoruz. Bu da maden faciaları, kara yolu kazaları ve iş cinayetleri olarak geri dönüyor” diye konuştu. 

Fotoğraf: Reuters

Kazada TCDD yöneticilerinin açılan davadan muaf tutulmasının ciddi bir handikap olduğunu dile getiren Şevkin, “Sorumlular mutlaka cezalandırılmalıdır. Bugün aramızda yakınlarını kaybetmiş birçok değerli kardeşimiz var. Haklarını ararken ne yazık ki polis baskısına ve biber gazına maruz kaldılar. Bu kabul edilebilir bir durum değil” dedi. 

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