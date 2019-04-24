AKP oylarıyla: CHP’nin tüm önerileri İBB meclisince reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) meclisinde yapılan oturumda, AKP grubu CHP’nin önerilerinin tamamını reddetti.

Fotoğraf: DHA

CHP grubunun kurulmasını önerdiği ‘Uyuşturucuyla mücadele komisyonu‘ ve ‘toplumsal cinsiyet eşitliği komisyonu‘nun yanısıra ‘kent ekonomisi ve meslek odalar’ komisyonunun adına ‘sendikalar’ eklenmesi önerisi de AKP oylarıyla reddedildi.

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CHP’nin temsil oranı da düşürüldü

Ayrıca AKP’nin önerisiyle 25 yıldır dokuz olan komisyon üye sayısı da sekize düşürüldü. Böylece CHP’nin komisyonlardaki temsil oranı azalmış oldu.

312 sandalyeli İBB meclisinde AKP’nin 176, CHP’nin 128, İYİ Parti ve MHP’nin de dörder üyesi bulunuyor.



