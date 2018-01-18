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Yaramazlara biraz batar!

AKP oylarıyla: Ankara Katliamı’nın yaşandığı meydana ‘Barış Meydanı’ adı önerisine ret

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CHP’nin Ankara Katliamı’nın yaşandığı Gar Meydanı’na, ‘Barış Meydanı’ adının verilmesiyle ilgili kanun teklifinin görüşülmesi AKP oylarıyla reddedildi.

Fotoğraf: Reuters

Tren garı önünde düzenlenen ‘Barış Mitingi’ öncesi IŞİD’li iki militan, üzerilerindeki bombaları infilak ettirmiş, 107 kişi yaşamını yitirirken yaklaşık 500 kişi yaralanmıştı.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve Grup Başkan Vekili Özgür Özel’in Gar Meydanı’na, ‘Barış Meydanı’ adının verilmesiyle ilgili kanun teklifinin görüşülmesi için verilen önerge, AKP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

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