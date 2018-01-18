AKP oylarıyla: Ankara Katliamı’nın yaşandığı meydana ‘Barış Meydanı’ adı önerisine ret

CHP’nin Ankara Katliamı’nın yaşandığı Gar Meydanı’na, ‘Barış Meydanı’ adının verilmesiyle ilgili kanun teklifinin görüşülmesi AKP oylarıyla reddedildi.

Tren garı önünde düzenlenen ‘Barış Mitingi’ öncesi IŞİD’li iki militan, üzerilerindeki bombaları infilak ettirmiş, 107 kişi yaşamını yitirirken yaklaşık 500 kişi yaralanmıştı.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve Grup Başkan Vekili Özgür Özel’in Gar Meydanı’na, ‘Barış Meydanı’ adının verilmesiyle ilgili kanun teklifinin görüşülmesi için verilen önerge, AKP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.