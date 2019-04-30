AKP oylarıyla: Anadolu Ajansı için verilen araştırma önergesi reddedildi

İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Anadolu Ajansı için verilen araştırma önergesinin AKP ve MHP’nin oyları ile reddedildiğini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Anadolu Ajansı, 31 Mart akşamı, CHP’li Ekrem İmamoğlu ile AKP’li Binali Yıldırım arasında fark git gide kapandığı sırada,‘sahadan veri akışının durması’nı gerekçe göstererek abonelerine seçim verilerini servis etmeyi kesmişti. Yaklaşık 13 saatlik kesintinin ardından ertesi gün yine sandık verileri kamuoyuyla paylaşılmıştı.

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Türkkan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: ”Anadolu Ajansı’nın seçimlerde sergilediği tutum ve seçim üzerinde toplumu yanıltıcı manüplasyon yapmak suretiyle işlediği suçun araştırılmasına yönelik İyi Parti Grubu olarak verdiğimiz araştırma önergesi, Ak Parti ve MHP’nin oyları ile reddedildi.”

Anadolu Ajansı’nın seçimlerde sergilediği tutum ve seçim üzerinde toplumu yanıltıcı manüplasyon yapmak suretiyle işlediği suçun araştırılmasına yönelik İyi Parti Grubu olarak verdiğimiz araştırma önergesi, Ak Parti ve MHP’nin oyları ile reddedildi. — Lütfü Türkkan (@LutfuTurkkan) April 30, 2019