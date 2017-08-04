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AKP MKYK üyesi: Yeni bir devlet kuruyoruz, kurucusu Erdoğan

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AKP Merkez Karar ve Yürütme Kurulu (MKYK) üyesi Ayhan Oğan, ‘yeni bir devlet’ kurduklarını ve kurucusunun da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi.

CNN Türk’te katıldığı programda partili cumhurbaşkanlığı sistemiyle yeni bir aşamaya geçildiğini söyleyen Oğan, “Biz yeni bir devlet kuruyoruz. Beğenin beğenmeyin bu devletin kurucu lideri Tayyip Erdoğan’dır. Yapılan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) yeni bir TSK’nın inşasıdır. Biz vesayet düzenini yıktık” diye konuştu.

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Stüdyoda bulunan CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ve sunucu Ahu Özyurt bu sözleri üzerine Oğan’a tepki gösterdi.

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