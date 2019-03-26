AKP mitingine katılım için öğrencilere para ve ‘derslerde kolaylık’ teklifi

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde AKP’nin Ezine belediye başkan adayı Güray Yüksel’in mitingine katılmaları için Ezine Meslek Yükekokulu öğrencilerine para ve ‘derslerinde kolaylık‘ teklif edildiği öne sürüldü.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Sözcü’den Mehmet Andaç’ın haberine göre, Yüksel’in Danişment Mahallesi’ndeki akşam mitingi için okulun kantinine gelen kimliği belirsiz bir kişi tarafından ‘katılımcı’ toplandığı savunuldu.

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Bir öğrenci tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde; mitinge katılması istenen öğrencilere önce 60 TL daha sonra ise 150 TL ödeme ve derslerinde kolaylık sağlanacağının teklif edildiği görüldü.

Olay sonrası yetkililer konu ile ilgili inceleme başlatılması için talimat verdiklerini söyledi.