AKP ‘milli mutabakat’ı açtı: Üçer kişiden oluşan bir komisyon kurulacak

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, MHP’yle ittifak durumunu ‘milli mutabakat’ olarak nitelendirdi ve ekledi: “Üçer kişiden oluşan bir komisyon kurulacak.”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, siyasi partilerin seçimde ittifak yapmasına izin veren yasa çıkarılması önerisini ‘cumhur ittifakı’ adı altında gündeme getirmişti. Önerinin ardından AKP ile MHP arasında ittifak yapılmasına ilişkin görüş alışverişi başlamıştı.

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Bahçeli, 2019’daki seçimlerde cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacaklarını, mevcut cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceklerini açıklamıştı.

‘AK Parti ittifak konusunu çalışmaktadır’

AKP sözcüsü, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın partisinin vekilleriyle bir araya geldiği toplantının ardından konuştu.

Ünal şöyle dedi: “Türkiye adeta bir milli mücadele vermektedir. Tıpkı Kurtuluş Savaşı’nda olduğu gibi. Bunu milli mutabakat meselesi olarak görüyoruz. MHP ile görüştüğümüz ittifak meselesi milli mutabakatın adımıdır. İttifak meselesini itibarsızlaşmaya çalışıyorlar. Türkiye’nin çok ciddi anlamda milli ve yerli unsurların milli mutabakatına ihtiyacı vardır. Önümüzdeki süreçte komisyonlar konuşulacaktır. AK Parti ittifak konusunu çalışmaktadır. Teknik meseleden ziyade milli mutabakat meselesidir. Üçer kişiden oluşan bir komisyon kurulacak.”