AKP milletvekili Mustafa Yeneroğlu istifa etti

AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, partisinden istifa etti.

Fotoğraf: mustafayeneroglu.com

Yeneroğlu aynı zamanda MKYK üyesiydi.

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İstifasını Meclis’te yaptığı basın toplantısıyla duyuran Yeneroğlu, AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin’le görüşmesinde ‘fikirlerin çok ayrıştığının’ ve ‘partinin ortak kararı ile, istifa etmesinin daha hayırlı olacağının’ söylendiğini belirtti.

Yeneroğlu istenmediği yerde kalmayacağını belirterek, “İlkelerimin geçerli olmadığı yerde kalmam mümkün değil, ama biliyorum ki AK Parti içerisinde büyük bir çoğunluk benden farklı düşünmüyor” dedi.